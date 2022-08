United recibe al San Francisco

Entornointeligente.com /

LPF. La cuarta fecha del torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol arranca esta tarde (4:00 p.m.) cuando en el Estadio de Atalaya, el Veraguas United reciba al San Francisco de La Chorrera.

El conjunto chorrerano no ha tenido buen arranque de temporada, en tres fechas tan solo han sumado un punto de nueve posibles y se ubican en la penúltima posición de la Conferencia del Oeste.

Situación que colmó la paciencia al estratega colombiano Gonzalo Soto, quien criticó a su jugadores luego del empate 0-0 ante el Atlético Chiriquí en el Agustín ‘Muquita’ Sánchez.

‘A mi no me da temor entrar y sacar a un jugador, si no está no está y hasta luego… Ojalá esto les sirva (las críticas) y si no les sirve si se quieren ir que se vallan’, fueron las palabras de Soto al finalizar el partido.

A segunda hora (6:15 p.m.) el Atlético Chiriquí visita al Club Atlético Independiente y en el último compromiso de hoy (8:30 p.m.), en Los Milagros, el Herrera FC se mida al Universitario.

