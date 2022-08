Unitech participó del i2 Summit Mundial en Alexandria

Entornointeligente.com /

El encuentro se llevó adelante durante 3 días y reunió a la comunidad de usuarios de i2 más grande del mundo. La cumbre tuvo como objetivos: presentar, involucrar y capacitar a los usuarios, socios y proveedores de i2 en todos los aspectos de su plataforma de inteligencia

Unitech , compañía experta en transformación digital cognitiva de grandes organizaciones, anunció que estuvo presente en el evento i2 Summit Mundial en Alexandria (Virginia, EE.UU.), que se realizó los días 26, 27 y 28 de julio, en donde se reunió la comunidad de usuarios de i2 más grande del mundo.

«La cumbre fue diseñada para presentar, involucrar y capacitar a los usuarios, socios y proveedores de i2 en todos los aspectos de la plataforma de inteligencia i2. En ese contexto, tuvimos el agrado de participar del encuentro en donde se abordaron diversas temáticas como capacitación, soluciones i2 para satisfacer necesidades críticas, experiencias i2 con otros y redes para ayudar a resolver problemas del mundo real», dijo Aníbal Carmona, CEO de Unitech .

En el evento, N. Harris Computer Corporation (Harris) anunció que su subsidiaria i2 Group (i2 ) está ampliando su cartera de soluciones para el análisis de inteligencia a través de la adquisición de Rosoka Software Inc (Rosoka). Esta inversión de Harris se produce solo seis meses después de que adquirió i2 y demuestra su compromiso con el crecimiento continuo de i2. La adquisición fortalecerá las capacidades de i2 en la entrega de su software de misión crítica que respalda la seguridad nacional, la aplicación de la ley estatal y local y las investigaciones de delitos financieros.

La tecnología asegurada por la adquisición de Rosoka significa que cuando se trata de análisis de datos, los datos no estructurados ya no son una barrera. Esta capacidad, que ahora está disponible en la cartera i2, permitirá a los analistas e investigadores de datos extraer información automáticamente de una variedad de documentos como Microsoft Word, PDF y páginas web. Permitirá que una multitud de nuevas fuentes de datos no estructurados sean explotadas inmediatamente por la base global de usuarios de i2.

«El anuncio de Harris de sumar a Rosoka a i2 fue, sin dudas, muy importante para nosotros y una excelente noticia para nuestros clientes de España y Latinoamérica. El equipo i2 de Unitech tiene una misión alineada con i2 Group: hacer del mundo un lugar más seguro. Unitech ha implementado i2 durante 18 años, estas soluciones de software son utilizadas por más de 2000 organizaciones policiales, de seguridad nacional, militares y comerciales en 130 países de todo el mundo», afirmó Aníbal Carmona, y subrayó: «Nos fuimos del evento i2 con mucha inspiración para seguir agregando valor a las instituciones, organizaciones y empresas en su lucha contra el fraude.»

Con un estimado del 80% de todos los datos empresariales no estructurados, Rosoka será un multiplicador de fuerza para la línea de productos i2. Permitirá a los usuarios de i2 analizar documentos de manera consistente y repetitiva en más de 200 idiomas para extraer relaciones clave, ubicaciones geoespaciales y el sentimiento subyacente en esas asociaciones. Como socio histórico clave de i2, la marca Rosoka se convertirá en parte del negocio de i2. La capacidad de datos de documentos no estructurados está disponible inmediatamente en la nueva línea de productos i2 TextChart.

«Estamos motivados para seguir ofreciendo la avanzada suite de análisis de inteligencia y seguridad. Estas herramientas avanzadas de analítica y análisis de inteligencia de i2, como i2 Analyst’s Notebook, líder del sector, ayudan a los analistas a transformar datos en decisiones en tiempo casi real, descubrir conexiones ocultas con pantallas visuales y convertir datos abrumadores y dispares, independientemente de la fuente, en inteligencia accionable. Desde 2007 estamos proveyendo soluciones i2 para el sector público y para el privado, por lo que la suscripción de este nuevo acuerdo con Harris, i2 y Rosoka nos permitirá darle continuidad a nuestra amplia cartera de clientes en toda la región de España y Latinoamérica», subrayó Carmona , quien concluyó: «Nuestras expectativas son seguir creciendo en esta unidad de negocios, por la renovada inversión de Harris en la suite i2 y el gran incremento de la demanda de análisis de inteligencia que brinda i2».

