União Brasil confirma Sergio Moro como candidato ao Senado pelo Paraná Convenção do partido foi realizada nesta terça-feira (2), em Curitiba; sigla não lançou candidato próprio ao Governo do Paraná e deve apoiar Ratinho Junior. Por g1 PR e RPC Curitiba

02/08/2022 12h36 Atualizado 02/08/2022

1 de 2 Ex-juiz Sergio Moro, em convenção do União Brasil, em Curitiba — Foto: Vanessa Rumor/RPC Ex-juiz Sergio Moro, em convenção do União Brasil, em Curitiba — Foto: Vanessa Rumor/RPC

O União Brasil confirmou, nesta terça-feira (2), a candidatura do ex-juiz federal e ex-ministro Sérgio Moro ao Senado pelo Paraná. A decisão foi anunciada em convenção realizada pela sigla, em Curitiba .

O partido havia informado a pré-candidatura do ex-ministro ao cargo em meados de julho .

Nesta terça, a sigla declarou que deve apoiar Ratinho Junior (PSD) na candidatura à reeleição para o Governo do Paraná.

Moro, inicialmente, informou que poderia concorrer à Presidência. Depois, tentou transferência de domicílio eleitoral para o estado de São Paulo, sem informar para qual cargo pretendia.

O pedido foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) paulista . Na decisão, o tribunal entendeu que Moro, que é paranaense, não tem vínculo com o estado. Com a decisão, o candidato passou a mirar cargos pelo Paraná.

Sergio Fernando Moro nasceu em 1972, em Maringá, no norte do Paraná. É casado com a advogada Rosângela Wolff Moro, com quem tem dois filhos.

O ex-juiz formou-se em direito na Universidade Estadual de Maringá (UEM), fez aperfeiçoamento na escola de direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Concluiu o mestrado em Direito do Estado na Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 2000, e o doutorado, em 2002, pela mesma instituição, na área de direito constitucional.

2 de 2 União Brasil confirmou Sergio Moro como candidato ao Senado no Paraná — Foto: Vanessa Rumor/RPC União Brasil confirmou Sergio Moro como candidato ao Senado no Paraná — Foto: Vanessa Rumor/RPC

Moro foi titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, e ganhou projeção nacional após ser responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância.

Ele deixou o cargo de juiz federal em 16 de novembro de 2018 , para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro.

Em 2020, ele pediu exoneração do cargo de ministro motivado pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que havia sido indicado por ele.

Disputa pelo Senado

O mandato de senador é de oito anos. A cada quatro anos, são renovados um ou dois terços das cadeiras – de forma alternada.

Em 2022, um terço das cadeiras será renovado (27 vagas). Dos três representantes do Paraná, o mandato de Álvaro Dias (Podemos) é o que termina este ano.

O calendário eleitoral prevê a realização das convenções partidárias de 20 de julho a 5 de agosto. Porém, a oficialização das candidaturas depende de protocolo das atas das convenções na justiça eleitoral.

Além de Moro, foram confirmados em convenções para a disputa pela vaga no Senado: Aline Sleutjes (PROS), Desiree Salgado (PDT), César Silvestri Filho (PSDB), Guto Silva (PP), Laerson Matias (PSOL), Roberto França (PCO) e Orlando Pessuti (MDB).

