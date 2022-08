Unión Europea recibe respuesta de Irán en pos del pacto nuclear

Entornointeligente.com /

La Unión Europea (UE) confirmó este martes que recibió la respuesta definitiva del gobierno de Irán en pos de reactivar el pacto nuclear del 2015 tras la presentación del «texto final» por el bloque comunitario.

La vocera del jefe de la política exterior de la UE, Nabila Massrali, afirmó al respecto que «lo estamos estudiando y consultando con los otros participantes del pacto y Estados Unidos sobre el camino a seguir».

A su vez, el asesor de la delegación negociadora persa, Mohamad Marandi, señaló que la nación iraní «ha expresado sus preocupaciones, pero los problemas restantes no son muy difíciles de resolver».

— Raz Zimmt (@RZimmt) August 16, 2022 En este sentido, el diplomático iraní puntualizó que «esas preocupaciones se basan en violaciones pasadas del acuerdo por parte de Estados Unidos y la Unión Europea».

Por su parte, el titular de la diplomacia europea, Josep Borrell, presentó en el marco de las más recientes conversaciones en Viena celebradas entre el 4 y el 8 de este mes una novedosa propuesta calificada como «texto final».

— Raz Zimmt (@RZimmt) August 16, 2022 En consonancia, el ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, afirmó este lunes que emitiría su respuesta mientras manifestó la posibilidad de alcanzar pronto un acuerdo mientras llamó a la «flexibilidad» de la Casa Blanca.

Las conversaciones reiniciadas desde el mes de abril del año pasado entre las delegaciones de Irán, Rusia, el Reino Unido, Francia, China y Alemania, han tenido periodos de estancamiento y avances que pudieran concretarse en un acuerdo, siempre y cuando como ha manifestado Teherán, Washington retire sus sanciones unilaterales.

