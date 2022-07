Unión Europea descubrió que funcionarios fueron victimas de un programa espía utilizado en sus teléfonos inteligentes

Entornointeligente.com /

La Unión Europea en con tró pr ue bas de q ue los teléfonos inteligentes utilizados por algunos de sus funcionarios f ue ron comprometidos por el software de espionaje de una empresa israelí, dijo el máximo funcionario de justicia de l bloq ue en una carta vista por Reuters.

En una carta enviada el 25 de julio a la legis la dora europea Sophie in ‘t Veld, el Comisario de Justicia de la UE , Didier Reyn de rs, dijo q ue Apple le había dicho en 2021 q ue sus teléfonos iPhone posiblemente habían sido vulnerados utilizando Pegasus, una herramienta de sarrol la da y vendida a clientes gubernamentales por la empresa de vigi la ncia israelí NSO Group.

La advertencia de Apple de senca de nó la inspección de los dispositivos personales y profesionales de Reyn de rs, así como de otros teléfonos utilizados por empleados de la Comisión Europea, según la carta .

Aunq ue la investigación no en con tró pr ue bas con cluyentes de q ue los teléfonos de Reyn de rs o de l personal de la UE f ue ran hackeados, se de scubrieron «indicadores de compromiso», un término utilizado por los investigadores de seguridad para de scribir q ue existen pr ue bas q ue de m ue stran q ue se ha producido un ataq ue informático.

La carta de Reyn de rs no daba más de talles y de cía q ue «es imposible atribuir estos indicadores a un autor específico con total certeza». Añadía q ue la investigación sig ue activa.

Los mensajes de jados a Reyn de rs, a la Comisión Europea y al portavoz de Reyn de rs, David Marechal, no f ue ron respondidos inmediatamente.

Una portavoz de NSO dijo q ue la empresa estaría disp ue sta a cooperar con la investigación de la UE .

«N ue stra ayuda es aún más crucial, ya q ue hasta ahora no hay pr ue bas con cretas de q ue se haya producido una infracción», dijo la portavoz en una de c la ración a Reuters. «Cualquier uso ilegal por parte de un cliente dirigido a activistas, periodistas, etc., se con si de ra un uso in de bido grave».

Reuters informó, por primera vez en abril, q ue la Unión Europea estaba investigando si los teléfonos utilizados por Reyn de rs y otros funcionarios europeos de alto rango habían sido atacados utilizando un software diseñado en Israel. Reyn de rs y la Comisión Europea se negaron a comentar el informe en ese momento.

El re con ocimiento de Reyn de rs en la carta de la actividad de pirateo informático se hizo en resp ue sta a la s preguntas de los legis la dores europeos, q ue a principios de este año formaron un comité para investigar el uso de software de vigi la ncia en Europa.

LINK ORIGINAL: El Mostrador

