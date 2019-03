Entornointeligente.com / En el Unión Española vs. Mushuc Runa , por la ida de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2019 , el equipo de Ecuador abrió el marcador con un sorpresivo gol de Esteban Rivas .

El 1-0 en el Unión Española vs. Mushuc Runa se dio sobre los 70 minutos del complemento. Un contraataque del equipo ecuatoriano terminó en la apertura del marcador.

Álex George lideró la contra por el lado izquierdo. Luego, asistió de gran manera a Esteban Rivas, quien frente al arquero de Unión española no falló y puso el 1-0 de Mushuc Runa .

Unión Española vs. Mushuc Runa: así fue el 1-0 de los ecuatorianos que sorprendió a los locales. (Video: DirecTV)

Vea también La Equidad vs. Independiente de Paraguay EN VIVO vía DirecTV Sports: por Copa Sudamericana | EN DIRECTO Deportivo Municipal vs. Colón EN DIRECTO vía DirecTV Sports: en Lima por Sudamericana Municipal vs. Colón HOY EN VIVO transmisión vía DirecTV Sports: por la Copa Sudamericana 2019 Nacional de Potosí vs. Zulia EN VIVO vía DirecTV Sports: por primera fase de Sudamericana | EN DIRECTO

LINK ORIGINAL: El Comercio de Perú

Entornointeligente.com