Unión de Moderna a Nasdaq 100 eleva valor de firma

Bloomberg

Moderna Inc. ha sido nombrada como la próxima miembro del Nasdaq-100, un índice con un gran componente tecnológico conformado por algunas de las acciones con el mejor desempeño este año, como Tesla Inc. y Zoom Video Communications Inc.

El nombramiento sobre la inclusión en el índice, previsto para el 20 de julio antes de la apertura del mercado, aumentó el impulso del repunte registrado el lunes por la firma de desarrollo de vacunas. Moderna subió hasta 19% a su nivel intradiario más alto desde el 20 de mayo.

Gracias a los avances récord en el mercado de gigantes de internet de gran capitalización como Amazon.com Inc. y Netflix Inc., el Nasdaq 100 entró en territorio récord a principios del mes pasado y se ha mantenido dentro de ese nivel. Desde el 20 de marzo, el índice de las principales acciones no financieras que cotizan en Nasdaq ha subido 58%, lo que se compara con el avance de 40% en el índice más general S&P 500. Durante ese mismo período, Moderna se ha disparado más de 150% mientras la compañía prueba su vacuna experimental contra el covid-19.

Tras comenzar el año con un valor de mercado de aproximadamente US$6.500 millones, Moderna ahora supera los US$28.000 millones.

