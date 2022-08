Unidades móveis de atendimento da PSP são para manter

Entornointeligente.com /

A secretária de Estado da Administração Interna afirmou esta segunda-feira que o recurso a unidades móveis de atendimento da PSP «é para manter», referindo que o resultado do uso daquele equipamento no Porto e em Lisboa «é positivo».

«Agora que estão em pleno funcionamento [as unidades móveis] é visível para todos que elas têm estado operacionais , têm estado a dar muitas informações, têm recebido algumas queixas, têm sinalizado algumas ocorrências e eu creio que o resultado é positivo. É para manter», disse Isabel Oneto, no Porto, à margem da cerimónia evocativa dos 155 anos do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Questionada sobre se o Governo pondera recorrer àquelas unidades em outros pontos do país, a governante não descartou essa possibilidade: «É uma experiência que estamos a avaliar para adequar aquilo que será a estratégia que o senhor ministro anunciará», respondeu.

Em Julho, começaram a funcionar em Lisboa e no Porto unidades móveis de atendimento da PSP, classificadas como «novos meios de promoção da proximidade com o cidadão, facilitando o contacto directo da população» com a polícia.

A medida foi apresentada depois do encerramento da 9.ª Esquadra da PSP do Porto, na zona do Infante, durante um fim-de-semana.

No concelho do Porto a unidade móvel de atendimento opera na Praça da Batalha, na Praça Gomes Teixeira, na Estação da Trindade, na rua da Estação (próximo da Estação de Campanhã) e na rua do Molhe (na intercepção da Avenida Montevideu junto à praia da Foz).

A unidade móvel de atendimento do Porto avariou poucas horas depois de entrar em funcionamento, assim como aquela que a veio substituir, devido a «problemas eléctricos», que foram entretanto resolvidos.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com