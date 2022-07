Unidad de Caumatología del Hospital de San Cristóbal está en completo abandono

Entornointeligente.com /

El Hospital Central de San Cristóbal fue el primer centro asistencial público de Venezuela en tener una Unidad de Caumatología, inaugurada en 1975, a donde ingresaban pacientes de diversas regiones del país y del Norte de Santander, Colombia.

Hoy la realidad es otra: la unidad especializada desde hace varios años se encuentra inoperativa por falta de varios elementos importantes que se requieren para atender a los quemados.

Luego de que a lo largo de la semana ingresaran tres personas con quemaduras, dos ellas provenientes de la tragedia de Casigua El Cubo, se pudieron conocer las carencias que registra esta unidad médica.

Los pacientes con quemaduras de 1° y 2° grado que se encuentran hospitalizados esta semana en el centro asistencial, fueron ubicados en el área de Cirugía Plástica, debido a que el área de Caumatología se encuentra sin aire acondicionado ni flujo laminar.

El jefe de la Unidad de Caumatología, Nelson Negrón, contó en el año 2008, esta unidad fue remodelada y se reestructuró todo el servicio, el cual fue inaugurado por el mismo Hugo Chávez. Para ese entonces, contaba con Unidad de Cuidados Intensivos, pabellón de cirugía, sin que tuviera que depender de ninguna otra área del hospital, debido a que los pacientes con quemaduras deben ser tratados totalmente aislados.

Unidad de Caumatología del Hospital de San Cristóbal

La unidad física solo cuenta con las tinas y las camillas, y el material de la UCI de quemados fue trasladado a la Emergencia del centro hospitalario.

Sin embargo, Negrón relató que la unidad se fue deteriorando por falta de mantenimiento, y ahora solo trabajan allí dos enfermeras, cuando lo ideal es que cuente con al menos 12 profesionales de la enfermería y un anestesiólogo asignado.

Además, carece de insumos médicos como gasas, vendas, cremas especiales, cloro, jabón, envoplas, entre otros elementos necesarios para las curas de los pacientes.

«Cuando me llaman de otros estados, les digo que no me traigan a nadie, porque no tengo dónde tenerlos», explicó el galeno.

Aseguró que cuando ingresan pacientes con quemaduras graves de 3° grado, el director de turno debe responsabilizarse porque ellos pueden estar en el área de Cirugía Plástica, pero no es lo ideal, pues lo propio es que estén completamente aislados.

Una de las enfermeras adscritas a la unidad explicó que no hay personal, no hay vendas de gasas, no hay vendas elásticas, furfuril, nitrofurazona, jabón neutro ni guantes.

LINK ORIGINAL: La Patilla

