Unicen junto a su Centro de Oportunidad Laboral (COL), otorga las herramientas necesarias para romper el desempleo a nuestros estudiantes

La Universidad Central (UNICEN),en la gestión 2015 implementó el Centro de Oportunidades Laborales COL, cuyo propósito es fortalecer la filosofía de empleabilidad de la Universidad y por ende plasmar en acciones concretas la empleabilidad de los profesionales que egresan de la UNICEN. En esa línea se emanan las políticas para desarrollar e implementar el COL en las tres sedes (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz). El objetivo principal del Centro de Oportunidades Laborales (COL), es desarrollar un sistema de intermediación laboral, donde los estudiantes a partir del 4º Semestre, empiecen fortaleciendo su Curriculum Vitae, generando destrezas laborales, destacándose frente a otros, para que una vez titulados, se los promocione laboralmente, facilitando de este modo la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo y mantenerse en el mercado laboral o si fuera el caso, encaminar su idea de negocio, fomentando el autoempleo. Por lo que el objetivo final es perfeccionar las competencias profesionales de los estudiantes y posteriormente promocionarlos en el mundo laboral competitivo, por tal motivo la Universidad tiene convenios aproximadamente con 300 empresas entre públicas y privadas, para buscar espacios de colaboración destinados a la Empleabilidad. Entre nuestros profesionales éstos son algunos de los testimonios:

‘Ser Administrador de Empresas me permitió conocer varias áreas de mi carrera, gracias a la enseñanza de mis docentes estuve listo para más desafíos, logrando posicionarme en el área bancaria con ganas de cumplir nuevos objetivos’, Licenciado en Administración de Empresas Diego Tejerina Ampuero ‘Esta carrera me sorprendió, porque me ha formado en 4 áreas y pude dominas todas las áreas como Administración, Contabilidad y Recursos Humanos’, Licenciada en Administración de Empresas Turísticas, Hoteleras y Gastronómicas Laura Rocio Mamani Castellon. ‘Gracias a la enseñanza impartida en la universidad y las pasantías, pude trabajar en lugares importantes como la Federación Boliviana de Fútbol ahora tengo mi propio emprendimiento en el que desarrollo mi trabajo en el área de Deportología, que es lo que más me gusta’, Licenciado en Fisioterapia y Kinesiología Diego Polo Montero. ‘La universidad me designó para hacer mis pasantías en la AFP Previsión, después de algunos meses me contrataron, pero aún no me había titulado. Gracias a la formación de UNICEN pude conseguir un trabajo seguro, titularme y ahora ser Jefe del Área donde comencé mis prácticas’, Ingeniero Comercial Alex Casazola Ustarez. ‘Estudiar Contaduría Pública en UNICEN me ha formado principalmente en el área tributaria, lo que me permitió ser una experta tributaria para hoy poder trabajar en mi propia oficina contable, brindando asesoramiento tributario, servicios de contabilidad y auditoría financiera’, Licenciada en Contaduría Pública Abigail Novoa Alá. ‘Las prácticas en clínicas y hospitales fortalecieron mi formación universitaria, lo que me permitió conseguir trabajo inmediatamente como profesional en Medicina’, Doctora en Medicina Carmen Laura Garcés. Qué esperas para ser parte de nuestros exitosos profesionales con trabajo, SOLO CON NOSOTROS PODRÁS ROMPER EL DESEMPLEO. Inicio de clases: 1 de agosto.

Más informes puedes contactarnos en:

Cochabamba 75907032 La Paz 789 00345 Santa Cruz 785 09517.

