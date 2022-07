Unicef alerta sobre situación devastadora en Etiopía por sequía

Entornointeligente.com /

La situación en Etiopía ha generado el desplazamiento de la población en búsqueda de condiciones más favorables.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió el miércoles que en Etiopía se vive una situación devastadora por la sequía que enfrenta, lo que ha provocado que 4,4 millones de niños necesiten ayuda humanitaria urgente.

«El impacto de la sequía en los niños es devastador», aseveró el director de Operaciones de Emergencia de Unicef, Manuel Fontaine, y aclaró que esto significa que los niños «pasan hambre y sed todos los días».

«Se ven obligados a caminar kilómetros en busca de comida y agua y, a menudo, tienen que beber de fuentes de agua contaminada», enfatizó el funcionario.

Además, indicó que esta situación impacta en la vida de 10 millones de personas, lo que ha provocado el desplazamiento en la búsqueda de condiciones más favorables.

More than 10M people have been affected by the drought in #Ethiopia . Many children have been displaced from their homes & are severely malnourished. @UNICEFEMOPS Director @Manuel_Fontaine explains what needs to be done to save lives urgently & provide long-term solutions. @UNICEF pic.twitter.com/uYh5LZDx1z

— UNICEF Ethiopia (@UNICEFEthiopia) July 21, 2022 De acuerdo con Fontaine, solo en la región Somali más de 900.000 personas han sido desplazadas. «La sequía no solo significa falta de agua», dijo.

El director de Operaciones de Emergencia de Unicef también afirmó que esta realidad en Etiopía puede conducir a la desnutrición, que ha aumentando aceleradamente, y provocar otras enfermedades mortales prevenibles como la diarrea.

Por otra parte, Unicef acotó que hay cuatro regiones afectadas por el incremento de la desnutrición, como Afar, Oromia, el estado federado de Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur y Somali, en los que se prevé que 600.000 niños necesitarán tratamiento para la desnutrición aguda severa este año.

