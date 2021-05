Unafut critica al Ministerio del Deporte

Entornointeligente.com / Julián Solano, presidente del Consejo Director de la Unafut, se mostró muy molesto con el Ministerio del Deporte por no actuar con seriedad, pues cuenta que debieron ser avisados desde el viernes pasado sobre la imposibilidad de jugar el campeonato de Clausura de fútbol.

Señala que ayer a las 12 mediodía lo llamó Rodolfo Villalobos, jerarca de la Fedefutbol, para mencionarle que había “una interpretación de parte del Ministerio de Salud y del Ministerio del Deporte donde se considera que las actividades deportivas competitivas, incluyendo nuestro Campeonato Liga Promerica está suspendido en el área central durante esta semana. Al respecto se nos enseñó un oficio fechado 30 de abril, firmado por el señor ministro de Salud, don Daniel Salas, donde él le aclara a la señora ministra de Deportes que las actividades deportivas competitivas están restringidas durante esta semana”.

A su criterio le surgen dos interrogantes: “¿Por qué razón si ese oficio fue emitido el 30 de abril, el viernes pasado, es hasta hoy lunes al mediodía que es comunicado a la Fedefutbol? Nosotros como actividad deportiva hemos actuado con la seriedad que se merece, hemos implementado protocolos. Los clubes han hecho muchos esfuerzos para poder mantener un campeonato nacional y así como actuamos con seriedad, quisiéramos que en estos temas, que son relevantes, se actúe con seriedad de parte de las autoridades del Gobierno, en especial del Ministerio del Deporte”.

Otra interrogante es el contenido de la nota porque la única publicación que emitió el Ministerio de Salud, el jueves pasado, decía claramente que las únicas actividades restringidas eran los establecimientos de atención al público.

“Nosotros no atendemos público, pero además en una lista de las actividades permitidas si uno ve el inciso 36 y el inciso 42 está claro que las actividades a puerta cerrada sin público y con protocolos aprobados está dentro de la lista de actividades permitidas. Por eso nos extraña y no sabemos qué fue lo que pasó para que se cambiara de opinión. Esto lo estaremos analizando en las siguientes horas con las autoridades de Gobierno”.

¿ Qué le parece que el Ministro de Salud frene el campeonato?

German Oviedo

“Es una decisión un poco apresurada. Como taxista he visto esta enfermedad como una crisis. El ministro procura evitar algo catastrófico”.

Alejandro Carvajal

“A mí me parecen bien estas medidas que se están tomando para que no haya más contagios, es evitar que se propague esto del virus”.

Nelson Mejía

“He visto un alto índice de desobediencia. Yo pertenezco a un grupo pastoral y a nosotros nos invalidaron nuestras reuniones eclesiales”.

Orlando Ramírez

“Es que hay que tener mucha precaución porque la gente viendo el fútbol se aglomera en la casa o donde sea. Esto está lleno de Covid por todas partes”.

Luis Muñoz

“La verdad es que a mí no me parece que quiten el torneo de fútbol, pero si es por cuidarse está bien. A mí me gustaría que siga el deporte”.

Luis Vásquez

“Lo más importante es la vida humana. Hay gente que en verdad lo está pasando mal y nadie hace nada. Hay personas que no tienen ni lo mínimo”.

