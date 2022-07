Una venezolana murió por hipotermia al intentar cruzar frontera entre Bolivia y Chile

Entornointeligente.com /

Según los registros de las autoridades chilenas, se trataría de la vigésimo séptima víctima desde febrero del 2021 y la séptima del 2022.

El cuerpo de Raquel Pacheco Arias, de 41 años, fue hallado sin vida en la zona chilena conocida como Cerrito Prieto, a pocos metros de la zanja que divide la frontera entre Bolivia y Chile, reportó el diario El Deber .

Un informe preliminar del servicio de urgencia de la municipal de Colchane detalla que a las 02:30 del martes 12 de julio ser recibió un reporte de los carabineros de Chile que daba cuenta del hallazgo de un cuerpo femenino sin signos vitales, y que solo portaba una pequeña cartera donde se encontró su documentación.

«Se trataba de una mujer de origen venezolano que, debido a la ausencia de lesiones atribuibles a terceros, la causa probable de su muerte sería hipotermia, debido a los -7 grados de temperatura que se registraba a esa hora en la zona», detalló la doctora Joselyn García.

El alcalde de Colchane, Javier García Choque, lamentó el deceso y expresó que esta nueva víctima es un llamado de alerta sobre la situación de los migrantes.

«La migración no ha cesado en Colchane, el ingreso irregular y sus fatales consecuencias continúan y continuarán mientras no existan señales claras para frenarla, me refiero a los procesos legales de expulsión a los que hayan ingresado por pasos irregulares. El no hacerlo, lo que produce es el florecimiento de mafias dedicadas a la migración irregular, trata de personas y otros delitos. Hago un llamado urgente al gobierno para que nos escuche y ponga medidas concretas para evitar nuevas tragedias», agregó.

