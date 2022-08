Entornointeligente.com /

Una tesis inédita novedosa avanzada venezolana margullida en el río efesoíta de Heráclito de Éfeso de la Grecia antigua. Una teoría inédita novedosa avanzada venezolana margullida en la catedral catacresis y en el templo oxímoron cleuasmo quiasmo río heraclitoiano del ser y no ser del filósofo efesoíta de Heráclito de Éfeso, a según del, de él, de Heráclito: «Un río no es dos veces el mismo río y es el mismo río las dos veces.» Agora ahora hogaño, nos hablaba Albert Einstein, que había que ir a las catacumbas de la modernidad ilustrada originaria. Y, como diríanos el diputado Pineda, el diputado campesino cojedeño, Premio Noble de Literatura Campestre, y, él, el pedestre campestre llanero decíale a Albert Einstein, con aquel aforismo adagio sorpresivo, a según, Casa de herrero asador de palo, y, decíalo, porque, Albert Einstein, el padre abanderado de la teoría especial de la relatividad de la materia y la energía, Albert Einstein, el padre abanderado de la teoría general de la relatividad del campo electromagnético y gravitacional, y, decíalo, repetía el agreste diputado llanero cojedeño, el aforismo adagio que Casa de herrero asador de palo, pues, invitaba al doctor Albert Einstein, a que fuera a la modernidad ilustrada originaria, de la literatura védica upanishad sánscrita del ser y nos ser de los Vedas, a que fuera, el doctor Einstein, a la modernidad ilustrada originaria de la doctrina del tao del yin y yang del ser y no ser de Laozi, a que fuera, el doctor Einstein, a la modernidad ilustrada originaria, a que fuera, el doctor Einstein, al sino destino comino camino medio ecléctico sincrético budaiano del ser y no ser de Buda, a que fuera, el doctor Einstein, a la modernidad ilustrada originaria a que fuera, el doctor Einstein, y margullera en el quiasmo río efesoíta del ser y no ser de Heráclito, porque el doctor Einstein, decía que había que ir a los conceptos primarios originales y sacar, de ahí, los nuevos conceptos, las nuevas síntesis. Agora ahora hogaño, el diputado Pineda, al doctor Einstein, hacía una invitación cósmica profunda, que no a una invitación cómica superflua, a que fuera, el doctor Einstein, que cogiera truchas a bragas enjutas, con aquello de que en la medida en que las leyes de la matemática se refieran a la realidad no son ciertas y en la medida en que son ciertas no se refieren a la realidad. Que fuera, el doctor Einstein, decíale el diputado Pineda, hacia una tesis novedosa inédita margullida en un río, en la catedral catacresis y en el templo oxímoron cleuasmo quiasmo río heraclitoiano del ser y no ser del filósofo efesoíta de Efeso Heráclito, margullida en un río asina y tan parecido al río Paso de las negras de San Carlos de Cojedes, una tesis, una teoría inédita novedosa avanzada venezolana, margullida en el río efesoíta de Heráclito de Éfeso.

Con digresión y sin digresión, una tesis, una teoría inédita novedosa avanzada venezolana, la teoría de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos del ser y no ser de Maleo 2001. La tesis de los aspectos armónicos límbicos antagónicos ambiguos de Maleo 2001 de equilibrio dinámico dialéctico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo en la perogrullada primera vez de Perogrullo en donde se tocan todos los extremos repugnantes opositivos del ser y no ser del consciente y el inconsciente, de la razón y de la sinrazón, de la locura y la cordura, de la rabia y la ternura, de la tesis y la antítesis, del teorema directo y del teorema indirecto, de la verdad y la falsedad, de lo verdadero y lo falso, de la afirmación y la negación, de lo hermoso y lo horroroso, de lo visible y de lo invisible, de la certidumbre y de la incertidumbre, de la determinación y de la indeterminación, del tercio excluso y del tercio incluso, del exceso y del defecto, en donde ha de haber siempre y necesariamente un medio, la optimalidad ortogonal pitagórica, la resolutiva optimalidad pretendida, la mejor de la mejor resultante esperada y deseada, la contradictoria verdad socrática profunda, el contradictorio medio maleoiano profundo en el hoy es siempre todavía entre confeso testimonio pretérito y el advertido devenir porvenir, entre un río que no es dos veces el mismo río y es el mismo río las dos veces la catedral catacresis y el templo oxímoron cleuasmo quiasmo río heraclitoiano del ser y no ser del filósofo efesoíta de Éfeso Heráclito en que margulle una tesis una teoría novedosa inédita venezolana, la teoría de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos del ser y no ser de Maleo 2001.

Con divagancia y sin divagancia, una tesis una teoría inédita novedosa avanzada venezolana, la teoría de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos del ser y no ser de Maleo 2001 que margulle en la catedral catacresis y el templo oxímoron cleuasmo quiasmo río heraclitoiano del ser y no ser del filósofo efesoíta de Éfeso Heráclito. Ahí, en esa modernidad ilustrada originaria del filósofo efesoíta de Éfeso Heráclito, surgiera como de la sombría penumbra whitmaniana del yin y yang, Las leyes de la dialéctica de Hegel y Marx, quienes sí margulleron en el cleuasmo río heraclitoiano del ser y no ser de Heráclito, continente que contiene los contenidos de la tesis y la antítesis, y, en de por medio y por la calle de en medio el medio maleoiano profundo, la perogrullada primera vez de Perogrullo, la tensiva armonía correlativa simultánea contradictoria heraclitoiana del ser y no ser, que para Hegel y Marx, representa la síntesis, en el contradictorio medio aristotélico abismal, síntesis hegeliana marxista que deviene y resulta y acontece del punto crucial decisivo inflexivo topológico borroso de la línea curva lemniscata de Bernoulli de la parábola cubica de Picasso en el cuartel convite cívico mílite del golpe feroz cesarvallejoiano de la sustitución de los entes definidos por sus definiciones de la que ha de surgir lo de Hegel y de Marx, entre tesis y antítesis, la síntesis. Mas y más, pero y empero, aun y aún, la síntesis, el contradictorio medio maleoiano profundo. La síntesis, en la teoría de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos del ser y no ser de Maleo 2001, tesis y teoría inédita novedosa venezolana.

Con concordancia y sin concordancia, la tesis y teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001, que naciera de Sun Tzu, los Vedas, Heráclito, Buda, Laozi, Euclides, Homero, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, los Romanos, Eclesiastés, San Pablo, Cervantes y El Quijote, Shakespeare y Hamlet, Quevedo, Isaac Newton, Leibniz, Pascal, Hegel, Marx, Rudyard Kipling, Walt Whitman, Ezra Pound, Antonio Machado, Cesar Vallejo, Federico García Lorca, José Antonio Ramos Sucre, Julio Cortázar, Albert Einstein, Heisenberg, Teilhard de Chardin, Rosa María de la calle Alegría, el botiquinero Miguelito de San Carlos, el diputado campestre cojedeño José Pineda, el filósofo Roque Roco Pollo Ronco, Niels Bohr, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Paul Dirac, Ludovico Silva, Luis Alberto Machado, George W Bush, Maleo 2001, y tantos otros que la menoría exigua memoria de este cura ignaro raro cleuasmo asno, no logra abarcarlos a todos esos gigantes hombres grandes superhombres, a los que me he subido entre la sabiduría y la ignorancia, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo conocido y lo desconocido, entre el exceso y el defecto, entre la tesis y la antítesis, entre la razón y la sinrazón, entre la locura y la cordura, entre el estás conmigo y el no estás conmigo, en donde no se ubicara jamás de los jamases nunca jamás, los exclusos exclusivos excluyentes Aristóteles y George W Bush y aun y aún, incluso e inclusive, el imperio capitalista neoliberal aristotélico del estás conmigo o del estas con mi enemigo. Tesis aristotélica absurda que tocara su fin el 11/09/2001, con la voladura de las Torres Gemelas Neoyorquinas, y, surgiera la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001 en la modernidad ilustrada originaria en el río efesoíta de Heráclito de Éfeso.

Con discordancia y sin discordancia, con la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001, se amplía el concepto de límite moderno de Newton y de Leibniz, ya no tendencia al cero, ahora agora hogaño, ha de hablarse de tendencia y trascendencia en el contradictorio medio maleoiano profundo, ahora agora hogaño, ha de hablarse de equilibrio dinámico dialectico difuso en el contradictorio medio maleoiano profundo, ahora agora hogaño ha de hablarse de igualdad de unidad de armonía de correlativa de complementariedad en el contradictorio medio maleoiano profundo, ahora agora hogaño ha de hablarse que en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, se han de demostrarse todas las paradojas, todas las incertidumbres, pues asina asín ansí así, posición y velocidad de un cuerpo de una partícula son la misma cosa, tanto como la onda y la partícula pues puesto que si el yin y el yang han de hacerse iguales y una misma cosa en el contradictorio medio maleoiano profundo de Maleo 2001, o sea, y asina han de hacerse iguales y una misma cosa, visión de conjunto, natura y persona, la naturaleza y el hombre, el universo expansivo einsteiniano de luz curvada Andrómeda galaxia propincua a la vida y el universo contractivo maleoiano de luz tragada agujero negro ajena a la vida. Visión de conjunto, de unidad de equilibrio entre guerra y paz, entre la gracia y la desgracia con el ojo avizor radiante de don Francisco, con la visión de conjunto de nalgas, en el contradictorio medio maleoiano profundo, de la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos de Maleo 2001.

Con etiqueta y sin etiqueta, la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001 han de tener su simbología en el yin yang de Laozi, en la composición con hoja de Fernand Léger, en el cóncavo convexo contradictorio caliginoso concupiscente 69 cojedeño de Maleo 2001, en el punto crucial decisivo inflexivo topológico de la línea curva lemniscata de Bernoulli, de la línea curva parabólica cúbica de Picasso, ahí en esas gratas grafías gráficas cartesianas y en el lienzo pictórico blanquinegro del tao, ahí ha de estar la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001.

Si la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001, ha de revolucionar al mundo. Entonces sea dicho que la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001 margulle en el cleuasmo quiasmo río efesoita de Heráclito. Ergo vergo sea dicho que la revolución del conocimiento ha de estar en la filosofía de las 4E de Maleo 2001, la filosofía del entendimiento y la estética ética espiritual en se circunscribe la teoría inédita novedosa avanzada venezolana de los casos correlativos límite contradictorios caliginosos Maleo 2001.

