Una sentencia de Law Fare

Su Naturaleza es un Acto de Poder Político Neoliberal

Cuando me entero de la sentencia vil de la Sala Político Administrativa del TSJ, en lo adelante «SPA», que declaraba in-admisible, a estas altura del proceso, cuando le tocaba decidir sobre el fondo al instructivo de la ONAPRE, en lo adelante «Instructivo Maduro-ONAPRE», me entró una rabia inmensa y sentí impotencia grande; pero cuando me adentro en la sentencia y veo que las razones son la ¿¡Inexistencia!? Y me doy cuenta que ese argumento no solo esta fuera lugar y es arbitrario y no cónsono con la realidad del mismo expediente, ya que existe una orden de la Ministra estrella de Maduro, cuyo gran merito fue destruir la doctrina bolivariana del novísimo poder electoral, contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), claro está, la pobrecita «cumplía órdenes de arriba», la de educación universitaria que ordena, y le da un plazo muy corto, imposible de cumplir, para que adapten sus salarios (Personal docente, administrativo y obrero), al instructivo Maduro-ONAPRE, que viola los derechos adquiridos; evidencia la existencia de ese instructivo político, de instauración de salarios de semi-esclavitud cónsono con un paquetazo neoliberal de entrega del país (La revolución socialista, ya esta entregada desde hace rato), al imperialismo anglosajón y sus lacayos europeos.

Ahí, me doy cuenta, prosigo, al ver esa decisión tan arbitraria, tan fuera de lugar, ilógica, pareciera más bien una ridiculez o una burla, y entonces es cuando caigo en cuenta, que esta es una decisión política, un acto de poder político neoliberal, utilitario a un paquetazo fondomonetarista, miltonfrediano de shock que nos está implantando Maduro, desde agosto del 2018, con la complicidad de la derecha pitiyanqui y la FEDECAMARAS puntofijista, soterradamente, pero ya se están «destapando»; pero este acto político de dominio y subyugación, en vez de ser dictado por quien corresponde, el poder ejecutivo, lo hace el poder judicial, funcional (Dependiente seria más apropiado), a sus designios; y ahí, es cuando me doy cuenta, insisto, en que es una decisión de Law-Fare, o sea, guerra judicial, en donde el poder judicial forma y actúa como poder político.

El chavismo, en general, y el chavismo-madurismo, en particular, ha venido asimilando con rapidez y con bastante maestría, en muchos casos superando, los métodos de dominación de la derecha, hoy representada en el imperialismo anglosajón, único imperialismo existente en la humanidad y su enemigo natural, entre ellos la «guerra cognitiva», de pensamiento único y creación de un escenario paralelo al real, en donde la gente, a pesar de estar en la semi-esclavitud y vivir paupérrimamente y sin ningún tipo de libertad y con censura plena, no obstante habla o se preocupa de otras cosas porque es inducida, a través del mecanismo de «La Distracción», a ello, o alaba y justifica a su verdugo por la guerra cognitiva o de pensamiento único, una sola versión de los hechos. Esta guerra cognitiva, está llevando a la vieja y culta Europa al neo-nazismo, en donde Ucrania, es el laboratorio social, desde el 2014 con el golpe de estado del Maidan.

Claro está, el éxito del chavismo-madurismo, en la aplicación de esta guerra cognitiva para imponer el paquetazo de Maduro, que hasta ahora ha sido exitosa, ha contado con la complicidad de la ultra-derecha del G-4 de Guaidó, con quien en México, y otras partes del mundo, bajo el tutelaje de Washington, están negociando un pacto de cohabitación, bipartidista, solo el chavismo y la derecha pitiyanqui, cuyo programa económico, de ambos, es el paquetazo que está implantando Maduro, por eso lleva a delantera y la derecha se está quedando atrás aun con el propio imperialismo, quien terminará, de no revertirse el paquetazo, en verlo como una «mal necesario», en perjuicio del país y retrotraernos a 200 años atrás; estamos en un momento existencial de la patria venezolana, a eso no ha conllevado la traición del chavismo, prácticamente, hemos perdido el siglo.

Este siglo XXI que era de Venezuela, por culpa de la traición de marras, lo estamos perdiendo; y la colaboración de la derecha consiste, en quedarse callada ante el paquetazo y no convocar a su gente, aunque hace campaña ideológica y política en contra del chavismo, pero no toca para nada ni con el pétalo de una rosa, el aspecto social que golpea al 90% de la población, el paquetazo de Maduro, ni siquiera por oportunismo o demagogia lo hace, como lo hacían AD-Copei en el puntofijismo que eran populistas.

EL PUEBLO DEBE INVOCAR LA PACIENCIA Y ARMARSE DE CALMA, RACIONAL SIN FANATISMO NI MESIANISMOS.

Ante esta provocación injustificada en contra del pueblo, producto de una sentencia de Law-Fare, guerra judicial, en donde el poder judicial es parte de la guerra política de la derecha en contra del pueblo y el progreso social y se aferra al bando explotador y conservador; la cual da mucha rabia, el pueblo debe invocar la paciencia con racionalidad sin fanatismo religioso, ni creerse mesías, sino actuar lo más normal y tranquilamente, tragarse la rabia, pero no botarla sino tenerla ahí, controlada, de manera que ni se infarte ni se doblegue ante la barbarie, el oscurantismo y la traición.

También debe llenarse de calma, de tranquilidad e invocar a su espíritu, que lo tiene adentro, y no afuera, de manera de controlar el odio natural y legitimo que produce una decisión tan injusta, arbitraria, fuera de lugar, ilógica y contranatural, como esta decisión Nº 444 del 11 de agosto del 22 emitida por la SPA, hay que invocar la calma, al espíritu, que lo tiene adentro y no viene desde afuera.

LXS TRABAJADORXS COMO NO EXISTE EL INSTRUCTIVO ONAPRE A PEDIR QUE LE PAGUEN COMO ESTABLECIO EL COTRATO ANTERIOR, DESMEJORADO POR «EL INEXISTENTE» INSTRUCTIVO MADURO-ONAPRE Y A MEJORARLO CON UNA NUEVO CONTRATO Y A LUCHAR EN LA CALLE POR LA DEROGACION TOTAL DEL PAQUETAZO NEOLIBERAL DE MADURO

