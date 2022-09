«Una reina de buen corazón»: la comunidad internacional despide a Isabel II

Entornointeligente.com /

La comunidad internacional ha reaccionado con un sentimiento prácticamente unánime de dolor por el fallecimiento hoy, a los 96 años, en su residencia del castillo escocés de Balmoral, de la reina Isabel II de Inglaterra, «la roca» sobre la que se construyó el moderno Reino Unido, como la definió la primera ministra británica, Liz Truss.

En su primera reacción, el hijo mayor de Isabel II, el ya rey Carlos III de Inglaterra, expresó en un comunicado su dolor por la muerte de «una soberana querida y una madre muy amada», cuya pérdida «será muy sentida en el país, los territorios y la Commonwealth, y por infinidad de gente en todo el mundo».

UE: Isabel II «nunca dejó de mostrarnos la importancia de los valores duraderos» Los líderes de la Unión Europea (UE) destacaron que Isabel II «nunca dejó de mostrarnos la importancia de los valores duraderos en un mundo moderno» y «pocos dieron forma a la historia global» como lo hizo ella, según expresó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó que el «inquebrantable compromiso y servicio» de la fallecida reina fueron «un ejemplo para todos».

El alto representante de la UE para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Josep Borrell, subrayó que la UE «rinde homenaje» a la «contribución única» de la soberana británica «a la construcción de la paz y la reconciliación».

Los Rolling Stones expresan su «profundo pésame» a la familia real Los Rolling Stones expresaron este jueves el «más sentido pésame» a la familia real británica por la muerte de Isabel II, quien fue una «presencia constante» en sus vidas.

«Los Rolling Stones expresan su más sentido pésame a la familia real por la muerte de Su Majestad, la reina Isabel II, quien fue una presencia constante en sus vidas como en muchas otras», reza la nota colgada por el legendario grupo británico en su cuenta de Twitter.

Además, el vocalista de Sus Satánicas Majestades, Mick Jagger, resaltó que, durante toda su vida, Isabel II «siempre estuvo allí».

«En mi infancia, puedo recordar las imágenes de su boda por televisión. La recuerdo como una joven hermosa», agregó Jagger en su cuenta de Instagram, en la que expresa sus condolencias a la familia real.

El papa ensalza «la devoción al deber» de Isabel II El papa Francisco lamentó hoy el fallecimiento de la reina Isabel II. «Me uno de buen grado a todos los que lloran su pérdida para rezar por el eterno descanso de la difunta Reina y para rendir homenaje a su vida de servicio incansable al bien de la Nación y de la Commonwealth, a su ejemplo de devoción al deber, su firme testimonio de fe en Jesucristo y su firme esperanza en sus promesas», indicó el pontífice en un telegrama dirigido al nuevo soberano, el rey Carlos III.

La respetuosa reacción de la líder independentista de Escocia La ministra principal de Escocia, la independentista Nicola Sturgeon, indicó que la muerte de Isabel II representa «un momento extremadamente triste para el Reino Unido, la Commonwealth y el mundo». «Su vida fue de una dedicación y servicio extraordinarios. En nombre de la gente de Escocia, transmito mis más profundas condolencias al Rey y a la familia real», señaló Sturgeon en Twitter.

El presidente de Irlanda afirma que ha fallecido «una amiga» de su país El presidente de la República de Irlanda, Michael D. Higgins, expresó su «profunda tristeza personal» por la muerte de Isabel II, a quien calificó de «amiga de Irlanda» y envió sus condolencias a «Su Majestad el Rey Carlos», y a la «familia real» en estos momentos «de gran pérdida personal».

Felipe VI: La reina ha escrito y dado forma a muchos capítulos relevantes de la historia del mundo El rey Felipe VI de España destacó el compromiso y el sentido del deber de la reina Isabel II en un telegrama dirigido a su hijo y sucesor, Carlos III, en el que expresa sus más sentidas condolencias, en su nombre y también en el del pueblo de España.

Isabel II «ha presenciado, escrito y dado forma a muchos de los capítulos más relevantes de la historia de nuestro mundo durante las últimas siete décadas», afirma el rey de España en el telegrama en el que afirma que «la vamos a echar mucho de menos».

Estados Unidos: Con Isabel II la relación bilateral fue «más fuerte que nunca» La Casa Blanca transmitió sus condolencias al Reino Unido y a la familia real británica por la muerte de Isabel II y subrayó que este país es uno de sus principales aliados y que bajo su reinado la relación bilateral fue más fuerte «que nunca». «Nuestros pensamientos están con los miembros de la familia real», señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una comparecencia ante la prensa que coincidió con el anuncio del fallecimiento de la monarca.

Zelenski califica de «pérdida irreparable» el fallecimiento El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó sus condolencias al conjunto del Reino Unido y la Commonwealth por la «irreparable pérdida» que supone la muerte de Isabel II. «Profundamente entristecidos ante la noticia de la muerte de su Majestad», escribió el líder ucraniano, a través de su cuenta en twitter.

Francia: Isabel II fue «una reina de buen corazón» El presidente de Francia, Emmannuel Macron, recordó a Isabel II como a «una amiga de Francia y una reina de buen corazón» que ha marcado para siempre su país y un siglo.

Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.

Italia: Draghi ensalza a «una figura destacada en el mundo en los últimos 70 años» El primer ministro italiano, Mario Draghi, lamentó hoy el fallecimiento de Isabel II, de quien dijo que ha sido «una figura destacada en la historia del mundo durante los últimos setenta años».

«Representó al Reino Unido y a la Commonwealth con equilibrio, sabiduría, respeto a las instituciones y a la democracia. Ha sido el símbolo más querido de su país y ha cosechado respeto, afecto y simpatía en todo el mundo. Aseguró la estabilidad en tiempos de crisis y mantuvo vivo el valor de la tradición en una sociedad en constante y profunda evolución», dijo Draghi.

Venezuela: Isabel II fue un ejemplo de liderazgo y servicio público El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este jueves sus condolencias a la familia real británica. «La República Bolivariana de Venezuela lamenta el fallecimiento de la reina Isabel II de Inglaterra, monarca británica. Expresamos nuestras condolencias a la familia real, al Reino Unido y al pueblo británico. ¡Paz a su Alma!», escribió en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por el Gobierno británico como «presidente interino» de Venezuela, transmitió sus condolencias y afirmó que la monarca fue un ejemplo de liderazgo.

«Durante su reinado, Isabel II fue un ejemplo de liderazgo, servicio público y compromiso con la democracia alrededor del mundo», indicó el exdiputado en la red social.

Alemania: La reina «marcó un siglo» El presidente alemán, Frank Walter Steinmeier, expresó sus condolencias a la familia real británica por la muerte de la reina Isabel II «una mujer que marco un siglo», según el comunicado transmitido por la Presidencia.

Isabel II «ha marcado y escrito la historia», destacó Steinmeier, para quien la monarca «se ganó el más alto respeto en todo el mundo».

Israel: Isabel II «simbolizó el amor por su patria» El primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, dijo en Twitter Isabel II fue «una figura extraordinaria, una líder única que simbolizó la devoción y el amor por su patria».

Argentina «acompaña al pueblo británico en este momento de dolor El Gobierno de Argentina, país que mantiene un largo contencioso con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas, manifestó su pesar por el fallecimiento de Isabel II y expresó sus condolencias al pueblo británico. «El Gobierno de la República Argentina expresa su pesar por su fallecimiento y acompaña al pueblo británico y a su familia en este momento de dolor», indicó el Ministerio de Exteriores argentino en su cuenta de Twitter.

ONU: Isabel II «fue admirada por su su dignidad y dedicación» El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó hoy su profunda tristeza por la muerte de Isabel II, de la que aseguró que fue «ampliamente admirada por su gentileza, dignidad y dedicación» en todo el mundo.

Brasil: Bolsonaro decreta tres días de luto por la muerte de Isabel II l presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decretó tres días de luto oficial en memoria de la reina Isabel II de Inglaterra, fallecida este jueves a los 96 años de edad.

«Muchas veces, la eternidad nos sorprende, quitándonos aquellos que más amamos, pero hoy fue la eternidad la sorprendida, con la llegada de Su Alteza y Reina del Reino Unido. Que Dios la reciba en su infinita bondad y consuele a su familia y al pueblo británico», indicó el mandatario en sus redes sociales.

Putin destaca la «autoridad en el escenario mundial» de Isabel II El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó hoy sus condolencias al Reino Unido y subrayó que, durante muchas décadas, Isabel II «disfrutó legítimamente del amor y el respeto de sus súbditos, así como de la autoridad en el escenario mundial». Presidentes de África lamentan la muerte de Isabel II Numerosos presidentes de países de África se declararon hoy entristecidos por la muerte de la reina Isabel II y enviaron sus condolencias a la Familia Real británica y al Reino Unido.

«Me enteré de la triste noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Ofrezco mis más sentidas condolencias al Gobierno y al pueblo británicos. Saludo la memoria de la ilustre difunta, de excepcional trayectoria. Que descanse en paz», afirmó el jefe de Estado de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el presidente electo de Kenia, William Ruto, trasladó en Twitter su pesar al pueblo británico y destacó que «el liderazgo de la reina en la Commonwealth (mancomunidad de excolonias y protectorados británicos) en las últimas siete décadas es admirable».

«Echaremos de menos los lazos cordiales que disfrutó con Kenia y que sus recuerdos nos sigan inspirando», agregó Ruto sobre la monarca, quien se convirtió en reina en Kenia, donde se encontraba cuando murió su padre, el rey Jorge VI, el 6 de febrero de 1952.

«Mi más sentido pésame para la Familia Real, el pueblo del Reino Unido y la Commonwealth mientras lloran la muerte de Su Majestad la Reina Isabel II. Que descanse en paz», apuntó el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, en Twitter.

El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, también manifestó su pesar en la misma red social.

«Mis pensamientos y los pensamientos de todos los ghaneses, en el país y en el extranjero, están con la reina Isabel II, la monarca británica y jefa de la Commonwealth, la organización de la que Ghana es un miembro orgulloso, y su familia en estos momentos difíciles», indicó Akufo-Addo.

La presidenta de Tanzania, Samia Suluhu Hassan, dijo sentirse «profundamente» afligida por la muerte de la reina, que «será recordada en todo el mundo como un pilar de fortaleza, paz, unidad y estabilidad».

El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, e xpresó su «más sentido pésame» por el fallecimiento de la reina, que «representó a su nación y ciudadanos con gran honor y dignidad en casa y en el escenario mundial durante su reinado».

En tono similar, el presidente de Burundi, Evariste Ndayishimiye, se declaró en Twitter «profundamente entristecido» por la pérdida de la monarca, que fue «una inspiración para generaciones alrededor del mundo y será recordada por su gran liderazgo».

El presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, se sumó igualmente a las condolencias. «Nuestros pensamientos y oraciones están con la Familia Real y el pueblo del Reino Unido durante este período difícil. Que Dios los consuele y les dé paz, mientras lloran a Su Majestad. Que su alma descanse en paz», subrayó en la red social.

El jefe de Estado de Gabón, Ali Bongo, consideró que «esta noche, la gran familia de la Commonwealth, de la que forma parte Gabón, está de luto. La reina Isabel II fue una gran amiga de África, que la amaba a cambio».

En parecidos términos se manifestaron los presidentes de Malaui, Lazarus Chakwera; Yibuti, Ismail Omar Guelleh; Madagascar, Andry Rajoelina, entre otros

