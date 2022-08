Una puja que no termina: elección de Contralor revela debilidad de coalición oficial

Entornointeligente.com /

La elección del nuevo Contralor General de la República se ha convertido en la mejor oportunidad para que las fuerzas políticas tradicionales le ‘midan el aceite’ al Pacto Histórico.

Así lo considera el analista político Jhon Mario González, quien asegura que las posturas expresadas por los partidos Liberal, Conservador y la U respecto de la escogencia del sucesor de Carlos Felipe Córdoba, «son un anuncio de los intereses divergentes entre las colectividades tradicionales y sus herederos y las colectividades de izquierda y su nuevo Gobierno».

Por eso agrega que «si bien pueden en el camino restañarse los arañazos que va a haber entre ambas fuerzas, también es una señal de que la gobernabilidad de Gustavo Petro pudiera estar iniciando con pie izquierdo y pegada con babas».

Se refiere a que aunque en el papel el Mandatario entrante suma el apoyo de la mayoría de los partidos con asiento en el Congreso de la República, en la práctica ese respaldo no sería tan incondicional como se había pensado.

Con ese planteamiento coincide el estratega político Miguel Jaramillo, quien afirma que el respaldo que liberales, conservadores y la U le dieron a María Fernanda Rangel sin el visto bueno del oficialismo (ver nota anexa), muestra que «hay una fragilidad absoluta y radical en la nueva coalición de Gobierno, como ha pasado con todos los gobiernos en los últimos 25 años en Colombia, pese a que el Presidente electo siempre lleva la delantera en cuanto a sumar la mayor cantidad de parlamentarios».

«Esta vez ha ocurrido lo mismo. Sin embargo, los miembros de los partidos ‘rebeldes’ son políticos avezados, con una gran capacidad para copar espacios del Estado, y en ese ejercicio se han unido para respaldar una candidata que no solo favorece los intereses de esos partidos, sino de políticos de esos partidos que tienen investigaciones en alcaldías, gobernaciones, ministerios y demás dependencias», acota Jaramillo .

Pero, en su opinión, la disputa política que se está registrando actualmente en el Congreso alrededor de la elección del Contralor, está reflejando también «una incapacidad grande por parte de los sectores de izquierda y del Pacto Histórico para lograr grandes acuerdos que los puedan poner en posiciones de valor».

Y conceptúa que un contralor no atado al Gobierno representa «un gran contrapeso de un organismo de control muy importante, que tendrá fuerte incidencia no solo ahora, sino para el poder local en el 2023», porque «hay candidatos que están esperando decisiones de esa Contraloría, dependiendo de en qué partido o sector político juegue».

De su lado, Jessica Eastman Soto, politóloga de la Universidad Sergio Arboleda, considera que sí hay una intención por parte de estos partidos tradicionales de darle un mensaje al presidente electo, Gustavo Petro, «y decirle que si bien no va a haber una oposición de frente por parte de ellos, tampoco son unos partidos absolutamente de Gobierno».

Esto es, continúa, «que van a tener posiciones marcadas y que en el momento en que consideren que alguna decisión del Gobierno que entra no les conviene o no están de acuerdo, porque no van de acuerdo con las políticas, las ideologías o los intereses de cada uno, se apartarán».

De hecho, para la analista resultó sorpresivo que estos partidos se hubieran manifestado en apoyo al mandato de Petro y agrega que el nuevo Presidente va a tener que estar en constante diálogo con los partidos que no son «absolutamente» de la bancada oficialista, para negociar con ellos y evitar que se sumen a los que ya se han declarado en oposición al Ejecutivo.

Sobre este último punto, el analista González prevé que habrá rifirrafes alrededor de la reforma tributaria, y de alguno de los proyectos de paz que implique revisar el Código Penal.

«Si el Gobierno se equivoca temprano, pierde popularidad, si la gente siente desencanto, la falta de mayorías en el Congreso se puede convertir en una pesadilla para Petro», anota.

El estratega político Miguel Jaramillo cree, por ejemplo, que seguro los partidos tradicionales no le caminarán completamente a la reforma política.

Comisión accidental avanzó en el proceso

Después de varias discusiones generadas por dudas jurídicas alrededor del proceso y luego de que varios congresistas anunciaran su retiro de la sesión, ayer finalmente la sesión conjunta de Cámara y Senado de la comisión accidental para el proceso de elección de los aspirantes a Contralor General de la República escuchó a trece aspirantes al cargo.

Acto seguido, se dio lectura de las calificaciones hechas por parte de los legisladores en los formatos de valores específicos para la ponderación de la calificación final, tal como lo recomendaron la Misión de Observación Electoral, MOE, la Red de Veeduría Ciudadana y el Centro Carter, que realizaron la veeduría del proceso.

La senadora Clara López Obregón fue la encargada de presidir la comisión accidental y aclaró que los demás aspirantes al cargo no se presentaron o renunciaron a la postulación.

Ante, los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara, David Racero, ataron la elección del nuevo Contralor a un acuerdo de la coalición de Gobierno, para el cual se realizará una reunión el próximo martes.

Sin embargo, como se sabe, la mayoría de los partidos con asiento en el Congreso, entre ellos el Liberal, el Conservador y la U, que pertenecen a la coalición oficialista, anunciaron su apoyo a María Fernanda Rangel.

Barreras sostuvo que ha habido «turbulencia» en todo el proceso, pero señaló que el problema es que el mismo «arrancó torcido», pero que se están subsanando las diferencias jurídicas que han sido reportadas por dos fallos de jueces en días pasados.

Tanto él como Rcero aseguraron que el presidente electo, Gustavo Petro, no tiene candidato para ese cargo, como se ha dicho en algunos círculos políticos.

