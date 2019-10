Una protesta y una aclaración

¿Quién escribe sobre museos?

En la edición impresa del diario El Espectador del día 19 de septiembre me encuentro, ocupando una página completa, la columna del señor Manuel Drezner, la cual, infortunadamente, me deja un sinsabor que considero debo poner de manifiesto. Empiezo mi disertación haciendo alusión al título que don Drezner invoca: “¿Cuál es la labor de los museos?” . Este título no es más que una invitación pretenciosa a responder una pregunta que la museología, la cultura, el turismo, entre otras tantas disciplinas e instituciones, han tratado de resolver. Con lo anterior quiero mostrar que esta pregunta no se responde en una columna de opinión; sin embargo, si se desea conocer más sobre el tema es necesario remitirse al ICOM, instituciones académicas e investigadores rigurosos, y especialmente a entidades como el Museo Nacional, que se han encargado de discutir seriamente sobre el quehacer del museo, su función social y, especialmente, su significado cultural. Debo continuar con la columna del señor Drezner y agregar que la discusión sobre la razón de ser de los museos y el componente social no es nueva, este último se ha incluido en la discusión desde hace varios años. Quizás el señor columnista opina como aquellos que lo hicieron a finales del siglo antepasado, cuando la museología como disciplina no existía y los museos se limitaban a coleccionar. Por otro lado, debo agregar que la opinión del señor carece de todo tipo de rigurosidad; su escrito se burla de quienes se han esforzado por discutir sobre los temas culturales, que no solo competen a aquellos “rebeldes” sino a toda la sociedad, y así mismo se evidencia un desconocimiento absoluto de la museología y los museos. Invito al diario El Espectador a tener una lectura democrática y crítica de este tipo de escritos, no solo por que este carece de rigurosidad y simplifica el quehacer del investigador social, sino porque es una evidente falta de respeto para quienes dedicamos nuestra vida académica a lo social y cultural, entre esto, a los museos y su importante labor. Finalmente, soy consciente de la condición de columna de opinión, y por lo tanto una opinión es eso precisamente. Sin embargo, considero que la delgada línea entre la opinión y la falta de respeto hacia quienes nos dedicamos a los museos no puede romperse.

Entornointeligente.com / ¿Quién escribe sobre museos? En la edición impresa del diario El Espectador del día 19 de septiembre me encuentro, ocupando una página completa, la columna del señor Manuel Drezner, la cual, infortunadamente, me deja un sinsabor que considero debo poner de manifiesto. Empiezo mi disertación haciendo alusión al título que don Drezner invoca: “¿Cuál es la labor de los museos?” . Este título no es más que una invitación pretenciosa a responder una pregunta que la museología, la cultura, el turismo, entre otras tantas disciplinas e instituciones, han tratado de resolver. Con lo anterior quiero mostrar que esta pregunta no se responde en una columna de opinión; sin embargo, si se desea conocer más sobre el tema es necesario remitirse al ICOM, instituciones académicas e investigadores rigurosos, y especialmente a entidades como el Museo Nacional, que se han encargado de discutir seriamente sobre el quehacer del museo, su función social y, especialmente, su significado cultural. Debo continuar con la columna del señor Drezner y agregar que la discusión sobre la razón de ser de los museos y el componente social no es nueva, este último se ha incluido en la discusión desde hace varios años. Quizás el señor columnista opina como aquellos que lo hicieron a finales del siglo antepasado, cuando la museología como disciplina no existía y los museos se limitaban a coleccionar. Por otro lado, debo agregar que la opinión del señor carece de todo tipo de rigurosidad; su escrito se burla de quienes se han esforzado por discutir sobre los temas culturales, que no solo competen a aquellos “rebeldes” sino a toda la sociedad, y así mismo se evidencia un desconocimiento absoluto de la museología y los museos. Invito al diario El Espectador a tener una lectura democrática y crítica de este tipo de escritos, no solo por que este carece de rigurosidad y simplifica el quehacer del investigador social, sino porque es una evidente falta de respeto para quienes dedicamos nuestra vida académica a lo social y cultural, entre esto, a los museos y su importante labor. Finalmente, soy consciente de la condición de columna de opinión, y por lo tanto una opinión es eso precisamente. Sin embargo, considero que la delgada línea entre la opinión y la falta de respeto hacia quienes nos dedicamos a los museos no puede romperse. Laura Jiménez R. Aclaración sobre BRG y el GEB En relación con la nota publicada el pasado 17 de septiembre ( El Espectador , “El pleito detrás de las chuzadas al director de Enel Colombia, Lucio Rubio” ), en la que se menciona a FTI Consulting como firma que recomendó Berkeley Research Group (BRG) al Grupo de Energía de Bogotá (GEB), queremos señalar que esto no es cierto y carece de toda veracidad. Fernando Niño. Senior director, FTI Consulting. Envíe sus cartas a [email protected] . 884812 2019-10-08T00:00:10-05:00 column 2019-10-08T00:15:01-05:00 [email protected] none Una protesta y una aclaración 31 3399 3430 LINK ORIGINAL: El Espectador Entornointeligente.com