Una por una, todas las medidas anunciadas por Silvina Batakis

Acompañaron a la jefa del Palacio de Hacienda los ministros de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli; de Agricultura, Julián Domínguez; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens; el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Informate más Los anuncios de Silvina Batakis: equilibrio fiscal, tarifas, dólar y FMI Todas las medidas anunciadas por Silvina Batakis En primer lugar, la funcionaria sostuvo que «las cuotas presupuestaria mensuales que el Ministerio de Economía otorga van a ser solamente acordes con la proyección de caja real. «No vamos a gastar más de lo que tenemos» , remarcó. Respecto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional ( FMI ) por más de u$s 44.000 contraída durante la gestión de Mauricio Macri, Batakis dijo que las metas negociadas van a mantenerse. «Es un acuerdo que firmamos como Estado y que tenemos que cumplir», dijo la funcionaria. En la misma línea, anunció la creación de un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos. Segmentación de tarifas : la ministra Batakis confirmó que a partir del próximo viernes 15 de julio se abrirá el proceso de registro para los usuarios que deseen mantener los subsidios en la boleta de luz y gas . La decisión se conoce tras la publicación del Decreto 332/2022 , donde se establecieron los tres niveles de la segmentación de tarifas para todo el país. «Esto se a va a implementar según lo indicó el Presidente», manifestó en la conferencia de esta mañana. La nueva ministra de Economía afirmó también sobre las tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro: «Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo». Además, se va a congelar el ingreso de personal al Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central. La medida se implementaría a través de una modificación de la ley de Administración Financiera Se modificará la Ley de Administración Financiera. Todas los ministerios y empresas del Estado tendrán que trabajar en la eficiencia en sus gastos. Un sistema de cuentas únicas para que todas las erogaciones en efectivo salgan de una caja central. Se espera generar ahorros de $600 mil millones. Se va a migrar el organismo fiscal de evaluaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía, a fin de homogeneizar las valuaciones, hoy distintas según las provincias. Cronograma de emisión: se va a respetar el cronograma establecido. Consultada acerca de la brecha cambiaria, Batakis dijo que el tipo de cambio multilateral está en posición de equilibrio , por lo que no ven necesidad de que haya movimientos. «El tipo de cambio tiene que ser competitivo para las exportaciones y las importaciones», aseguró. Precios: consultada sobre las medidas tendientes a bajar la inflación, la funcionaria dijo que se va a reglamentar el tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos.

