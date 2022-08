Una por una, las medidas económicas anunciadas por Sergio Massa

Entornointeligente.com /

Massa se incorporó al gabinete nacional en reemplazo de Silvina Batakis, con el objetivo de aplacar la corrida de los dólares paralelos, llevar calma a los mercados y buscar una salida al momento que atraviesa el país desde la salida de Martín Guzmán, a principios de julio de este año.

Informate más Habrá un canje voluntario para vencimientos de deuda en pesos de los próximos 90 días Entre los puntos más importantes del plan del tigrense se encuentran la recuperación de las reservas y la reducción del déficit para cumplir con las pautas propuestas en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional .

«Vamos a mirar lo económico-productivo parado en dos ejes. Uno vinculado a principios y otro a motores. En cuanto a los principios: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores: inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno», anunció.

Una por una, las medidas anunciadas por Sergio Massa 1- Déficit. «Vamos a cumplir con la meta del 2,5% del déficit. Vamos a hacer todas las correcciones necesarias». 2- Adelantos transitorios . «Le di la instrucción la secretario de Hacienda de no utilizar el saldo de adelantos del Tesoro para lo que resta del año. Asimismo, el día lunes se hará un reintegro al BCRA por $10.000 millones, camino de cancelación que procuraremos continuar». 3- Congelamiento de la planta del Estado «Rige el congelamiento de la planta del Estado nacional, pero además cada jurisdicción será responsable de las empresas descentralizadas que también estarán alcanzados por esta limitación. Deberán presentar una declaración jurada mes a mes del estado de su planta. 4- Segmentación «Casi cuatro millones de hogares argentinos no solicitaron mantener el subsidio y ese es un primer corte. Entre los 9 millones que si solicitaron el subsidio, vamos a promover el ahorro por consumo.» «En luz vamos a subsidiar hasta 400kw, alcanzando el 80% de los usuarios pero solo el 50% del consumo total residencial. En el caso del gas, la quita de subsidios seguirá la misma lógica, pero respetando la estacionalidad de las distintas regiones del país». 5 –Superávit comercial Nuevos regímenes. «Vamos a promover y defender cada dólar de cada argentino (…). Vamos a promover por DNU regímenes para agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción y economía del conocimiento, con beneficios». Denuncias de triangulación de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones. «Vamos a denunciar en la justicia argentina y la unidad antilavado de Estados Unidos casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones». Se abrirá un registro por 60 días para que las empresas rectifiquen su posición frente a la Aduana. Son más de 13 mil operaciones de 722 empresas las que están en la mira. Promoción de financiación de exportaciones. «Lanzaremos un programa de crédito a tasas promocionales, y un esquema de garantías para primeros exportadores. Queremos vender más trabajo argentino al mundo» Trazabilidad del Comercio Exterior. «Pondremos en marcha un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones». 6 – Fortalecimiento de reservas Adelanto de exportaciones. «Hemos acordado un adelanto de exportaciones, con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros, que ingresarán en los próximos 60 días por un total de 5000 millones de dólares, que pasarán a engrosar las reservas del BCRA». Créditos internacionales. «Desembolso por 1200 millones de dólares con organismos internacionales por programas vigentes. Nuevo programa con la CAF con un desembolso por 750 millones de dólares adicionales». REPO. «Cuatro ofertas de Repo para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. Tres de instituciones financieras internacionales y un fondo soberano». Vínculo con el FMI para fortalecer reservas. «Tuvimos hoy una primera reunión de trabajo con el FMI para continuar con los desembolsos previstos y encarar los desafíos». 7 – Desarrollo con inclusión Jubilaciones. «El 10 de agosto vamos a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados a superar el daño que les produce la inflación». Trabajo. » Vamos a convocar el jueves de la semana que viene a entidades empresarias y de trabajadores a los efectos de asegurar un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares». Reordenamiento de los programas sociales. «Encararemos una política de reordenamiento de los planes sociales durante los próximos 12 meses, poniendo foco en 3 ejes. Vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad». Desarrollo Social implementará auditoría con Universidades. Quién no cumpla verá paralizado su programa. Crédito Argentino. «Iniciamos una unificación de los programas de crédito en una sola línea, que se llama CRÉDITO ARGENTINO, y que va a unificar todas las políticas de promoción del crédito para los sectores productivos, PyMES y comercio, programa por un total de $400 mil millones porque estamos convencidos que hay que sostener el trabajo y el crecimiento argentino». Gasoducto, canje y programa de formación de programadores 1. Se licitará el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner

2. Se pondrá en marcha un programa para formar en los próximos 12 meses a 70 mil nuevos programadores.

3. Se lanzará un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días, que finalizará el martes, para el cual ya tenemos compromisos de adhesión de más del 60%.

Por último, convocó al Congreso «para pedir el rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la Construcción, a la Bio-Nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz» porque «son grandes generadores de empleo y crecimiento» y en paralelo a la Mesa de Enlace «para sentarnos a trabajar juntos para el desarrollo de ese sector tan potente que integran los productores argentinos».

