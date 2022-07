Una ola de calor con temperaturas récord envuelve a Estados Unidos

Entornointeligente.com /

Las altas temperaturas podrían poner a la población en peligro

Una fuerte ola de calor que golpea a Estados Unidos y disparó la alerta en los servicios de salud para más de 100 millones de personas, se intensificará el fin de semana con pronósticos de humedad y temperaturas sofocantes que van en aumento en varias regiones del país.

La ola de calor -que también afecta a Europa con cientos de muertes- remarca la amenaza directa que el cambio climático plantea incluso a los países más ricos del planeta.

«Tan solo esta semana, se registraron 60 máximos de temperatura mientras el peligro por el calor envolvía buena parte del país», informó el jueves en Twitter el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

«Es posible que más récords se establezcan a lo largo de la próxima semana», agregó.

Dangerous #heat to continue affecting portions of the country as we approach the weekend. Severe thunderstorms are possible across sections of the Plains and interior Northeast. Monsoonal moisture to bring locally heavy rains across portions of the Southwest into the S. Rockies. pic.twitter.com/uXclo8IsBM

— National Weather Service (@NWS) July 21, 2022

El fin de semana aumentará Las temperaturas en vastas áreas del suroeste de Estados Unidos fueron superiores los 38º grados centígrados, llegando incluso a 43,3º en algunas regiones. Temperaturas similares se registraron en el sur del país donde la humedad agrava la sensación de calor.

El NWS tuiteó el martes que al menos 100 millones de personas en todo el país estaban bajo advertencia por la ola de calor, y el jueves agregó que una «parte importante de la población» podría continuar bajo la misma alerta este fin de semana.

Las ya elevadas temperaturas pueden aumentar el fin de semana a lo largo de la costa este, y la alta humedad presente podría elevar la «sensación térmica» por encima de los 38º.

Washington y Filadelfia se declararon en emergencia por el calor y advirtieron a sus residentes estar alertas.

«Manténganse hidratados, limiten su exposición al sol y estén pendientes de los mayores, vecinos y mascotas», pidió la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser , en Twitter.

El departamento de salud pública de Filadelfia dijo en un comunicado que «mientras dure el clima cálido, nunca deje sin vigilancia a los niños y las mascotas dentro de los vehículos o en cualquier otra circunstancia».

Por otra parte, las autoridades esperan un sistema de alta presión sobre el Pacífico noroeste que puede subir las temperaturas varios grados por encima de los niveles normales.

Mientras en Europa El calor también acosa a Europa, fijando un récord histórico en Reino Unido, donde el servicio climático midió 40,2º en el este del país, superando el récord previo alcanzado en 2019.

A diferencia de la mayor parte de Europa occidental, muchos hogares estadounidenses cuentan con aire acondicionado, ayudando a mitigar el calor y los riesgos de salud, pero añadiendo una carga a la red eléctrica en horas pico.

Algo similar sucede en Texas, la semana pasada se les pidió a sus habitantes reducir su consumo eléctrico dejando de usar electrodomésticos entre las 2:00 pm y las 8:00 pm, dado que la baja velocidad de los vientos amenazaban la confiabilidad del servicio.

Los habitantes de Nueva York también deben reducir su gasto eléctrico fijando un mínimo de 25º en sus aires y desconectando electrodomésticos.

El presidente Joe Biden anunció el miércoles en un discurso que su gobierno trabaja contra el calentamiento global, pero no llegó a declarar formalmente una emergencia climática.

