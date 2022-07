Una nueva perspectiva del video contemporaneo

Entornointeligente.com /

Por Flavio Borquez Tarff

Una selección de obras de videoarte de 28 artistas venezolanos contemporáneos conforman la octava edición del proyecto Aleatorios 2022 , que presentará en Caracas la Fundación Govea-Meoz los días 14 y 15 de julio de 2022 a partir de las 5:30 pm, en el espacio de Marya Azzarelli *Curaduría de interiorismo.

Bajo la curaduría de Lourdes Peñaranda y Maria Teresa Govea-Meoz, Aleatorios 2022 convoca a un significativo grupo de artistas que provienen de distintas disciplinas artísticas y que han adoptado el video, las tecnologías emergentes como soportes para poder abordar nuevos planteamientos, procesos creativos, manteniendo temáticas y conceptos de sus investigaciones previas, según afirman las curadoras en el texto que acompaña la muestra.

«La Aleatoriedad forma parte de nuestra realidad diaria, es algo cotidiano, parte de nuestros relatos, de las pequeñas historias de todos los seres humanos, es esa probabilidad de lo certero. Todo aquello aleatorio puede sugerir cierta ligereza a simple vista, hechos cuyas causas no siguen pautas definidas ni determinadas, pero es aquí precisamente donde se centra el interés de la muestra, donde los resultados no son únicos ni previsibles sino que por el contrario, corresponde a un modelo complejo donde no se conocen a priori todos los parámetros que intervienen», señalan Peñaranda y Govea-Meoz.

Los 28 artistas que participan en Aleatorios 2022 son: Abraham Araujo, Maria Bilbao·Herrera, Muu Blanco, Iván Candeo, Raúl Cardozo, Mau Ceppi, Camila Curiel, Carlos Enriquez Gonzalez, Luis Gomez R., Marithe Govea-Meoz, José Reinaldo Guédez, Mery Guevara, Corina Lipavsky, Maria Verónica Machado, Tar Majenye, Sabrina Montiel-Soto, Jean Nouel, Thomas Noya, Hugo Palmar, Lourdes Peñaranda, Krlos Reyna, Lorena Riga Monfort, Isabel Ron-Pedrique, Eliseo Solís Mora, V + J . Valentina Izaguirre +Juan Delcan, Vincent + Feria, Ionee Waterhouse, y Elsy Zavarce.

La programación de Aleatorios 2022 abarca dos días de proyecciones y una serie de eventos que se llevarán a cabo en el marco de la exposición.

La agenda del 14 de julio de 2022 se llevará a cabo a partir de las 5:30 pm e incluye Set Sonoro de Manuel Lebón Anzola, Instalación Gustativa » Una mirada Yekuana» por María Alexandra Ocque, y Proyección Aleatorios 2022 Caracas

El 15 de julio de 2022 desde las 5:30 pm se ofrecerá la Tertulia «Más allá de la imagen y la sonoridad » con la participación de Abraham Araujo (Artista Visual), Marya Azzarelli (Curadora de interiorismo y diseñadora de interiores), Maria Teresa Govea Meoz (Curadora, Artista Visual, Directora de la Fundación Govea-Meoz), Jordi Santiago Flores (Investigador, escritor y docente, co-director de Mollusca Art); y un SET sonorO de Bestialo Culapsus Mini Nano Demi: 0-800 Showcase.

Aleatorios 2022 será presentado por la Fundación Govea-Meoz, gracias a la alianza y patrocinio del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia MACZUL, Marya Azzarelli, Neos, Espacio Articulado, Consorcio Desarrollo y Justicia.

La cita es para los días 14 y 15 de julio de 2022 a partir de las 5:30 pm, en el espacio de Marya Azzarelli *Curaduría de interiorismo, ubicado al final de la calle California, Edificio San Carlos, oficina 05, urbanización Las Mercedes, Caracas.

Fundación Govea-Meoz

Tiene como objetivo impulsar y difundir el arte contemporáneo en todos sus ámbitos y fases, la producción de eventos, la promoción de los artistas visuales, del arte emergente y las innovaciones. Generar proyectos de manera individual y colectiva para los creadores en general, ofrecer asesoría y gestión en desarrollo de proyectos culturales para artistas independientes, asociaciones civiles, instituciones educativas, dependencias gubernamentales, espacios dedicados a difusión del arte y la cultura, organización de cursos, talleres, actividades pedagógicas y organización de eventos culturales de todas las artes a nivel nacional e internacional. La Fundación Govea-Meoz esta conformada por Ana Teresa Meoz de Govea, Presidente, Miguel Govea Meoz Sub-director, Adriana Govea Meoz Departamento Legal y Maria Teresa Govea Meoz, actualmente la Directora Ejecutiva.

Lourdes Peñaranda

Maracaibo, Venezuela, 1964. Reside y trabaja en Barcelona, España. Arquitecto, Universidad del Zulia, 1990. Magister en Arquitectura del Paisaje. Rhode Island School of Design, USA, 1993. Magister en Arquitectura, 1999 y Doctora en Arquitectura, 2011, ambos de la Universidad Politécnica de Cataluña. Premio Tesis Doctoral en la VIII Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo 2012, Cádiz. Profesora e Investigadora de la Universidad del Zulia, desde 1995. Como artista multidisciplinar, ha participado en numerosas muestras individuales y colectivas, nacionales e internacionales desde 1985, año en el que recibe el segundo lugar en la II Bienal de Arte de Maracaibo. En el 2008 participó en el programa del Global Institute en la 7thGwangjuBiennale en Korea, ese mismo año recibió la Orden al Merito Artístico por La Universidad del Zulia. Premio del Público Picglaze 2013, Madrid. Mención de Honor en la gran muestra del arte venezolano El pasado y el futuro en el presente, 2017. Su obra forma parte de colecciones en América y Europa, entre las que se encuentra ESCALA, Essex Colección de Arte Latinoamericano en Inglaterra. Artista internacional en residencia en Art Incubator 2014, Singapore; en RUDAIR 2017, Suecia y artista asociada en La Escocesa 2021-2022, Barcelona. Desde el 2014 al 2017 dirige el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia, recibiendo la Orden MACZUL en su Primera Clase y el Premio Especial AICA 2017 por su gestión. En el 2018 emigra a Barcelona donde comienza a desarrollar también la orfebrería.

Maria Teresa Govea-Meoz

Directora Ejecutiva de la Fundación Govea-Meoz. Artista visual, Curadora y Gestora Cultural.

Nace en Maracaibo 1974. Graduada como Contadora Téch y Museóloga. Desde 1991 se ha desarrollado en su labor como artista multidisciplinaria, hatransitado por disciplinas tan diversas como la orfebrería, fundición-vaciado, aleación, conservación, restauración, museografía, fotografía, arte sonoro y multimedia; a partir del 1997 como gestora cultural y curadora independiente, en el 2011 a través de la Fundación Govea Meoz generando proyectos de manera individual y colectiva para los creadores en general, haciendo énfasis en artistas emergentes, asesoría y gestión en desarrollo de proyectos culturales nacional e internacionalmente. Ha trabajado en numerosos proyectos entre los que destaca ; VI Bienal Christian Dior, VII Salón Pirelli de Jóvenes Artistas , Festival Bajo Techo Maczul, Intervenciones Sonoras Maczul. Como artista también ha participado ennumerosas muestras individuales y colectivas, nacionales e internacionalesy ferias del arte. Pertenece a la colección «A Shining Constant in the Artistic Sky» Imagomundi de la Fundación de Luciano Benetton, Italia. Miembro fundador del salón multimedia del M.A.C.C.S.I, pertenece a la colección del Museo de Arte Contemporáneo del Zulia M.A.C.Z.U.L y su obra se encuentra en varias colecciones privadas Actualmente desarrolla proyectos para varias plataformas digitales e instituciones culturales. Comparte su trabajo creativo y profesional entre Caracas, Miami y Barcelona.

Marya Azzarelli

*Curaduría de Interiorismo*

Marya Azzarelli se dedica a la curaduría de interiorismo.Desarrolla proyectos de la mano de los artistas para crear versiones utilitarias de sus las obras dentro del Marco del diseño de interiores dando protagonismo al Arte conceptual y no la Arquitectura. Allí desborda su creatividad, imprime conocimientos académicos y experiencias, obtenidos de sus estudios de Diseño de modas en el Instituto Universitario de Diseño Las Mercedes – Caracas (mención honorífica), una especialización en merchandising (de la mano de CASABLANCA FASHION GROUP), la experimentación como Directora de Imagen de la marca internacional CUSTO BARCELONA; y el rol como docente de educación superior, en el cual realizó la apertura a los pensum de asignaturas como «vitrinismo» y «arquitectura interna del establecimiento comercial», para las carreras de moda, interiorismo y mercadeo. «Esta última etapa docente fue una temporada de crecimiento intelectual, la cual culminé con una reválida en «interiorismo», que me permitió posteriormente trabajar con ROCHE BOBOIS, distinguida marca de mobiliario de lujo con representación en Caracas, que durante cuatro años fue mi verdadera escuela dentro del rubro del interiorismo».

