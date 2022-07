Una nueva forma de comprar muebles mediante Realidad Aumentada

Entornointeligente.com /

¿Quién no ha querido alguna vez probar un mueble en el hogar antes de comprarlo?

Los clientes pueden utilizar la realidad aumentada para posicionar los muebles en su hogar sin necesidad de trasladarse hasta las tiendas. Desde el sitio web de la empresa se puede elegir entre productos estrella y disfrutar de la experiencia.

Desde el sitio web de El MUNDO DEL MUEBLE, se pueden ver sus productos estrellas en 3D y en Realidad Aumentada, a diferencia de IKEA, la empresa sueca líder en muebles y decoración para el hogar y pionera de esta tecnología, donde los clientes se tienen que descargar su app, para poder ver los productos, EL MUNDO DEL MUEBLE generó que no se necesite salir de su sitio web y desde un celular o tablet, permite a los potenciales compradores que con esta tecnología se puedan proyectar los muebles y ver cómo quedan antes de comprarlos.

Desde el sitio web de El MUNDO DEL MUEBLE, se pueden ver sus productos estrellas en 3D y en Realidad Aumentada, a diferencia de IKEA, la empresa sueca líder en muebles y decoración para el hogar y pionera de esta tecnología, donde los clientes se tienen que descargar su app, para poder ver los productos, EL MUNDO DEL MUEBLE generó que no se necesite salir de su sitio web y desde un celular o tablet, permite a los potenciales compradores que con esta tecnología se puedan proyectar los muebles y ver cómo quedan antes de comprarlos. Y no solo eso, además pueden observarlos en la escala real, ver la textura de la tela y la interacción de las luces y sombras del mismo.

Expansión: En esta primera etapa se está comercializando la franquicia en CABA y GBA, en una pronta segunda etapa se tiene previsto hacer esto a nivel nacional y en la tercera etapa del proyecto de la franquicia se buscará extenderse a otros países como Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú entre otros. Los días 26 y 27 de mayo se presentaron en la Expo Franquicias de la Rural, dando a los participantes la posibilidad de ser franquiciados bajo este nuevo modelo de éxito que hoy quieren compartir con la comunidad.

Tecnología: La empresa es consciente que gran parte de la población no maneja eficazmente la tecnología de la realidad aumentada. Por eso la marca está lanzando un concurso en sus redes sociales para dar a conocer dicha herramienta. Frente a este desafío se busca que la gente participe, sobre todo que se divierta y que vean la importancia de posicionar el mueble en sus hogares. Se quiere facilitar la compra del cliente y que se fidelice con la marca, inspirando al público objetivo y que asocie la misma con amueblar su casa.

