Una nueva batalla por la Champions está por comenzar

CARACAS.- Esta no es una semana cualquiera en cuanto al deporte se refiere. Esta es una semana en la que el máximo torneo de fútbol al nivel de clubes europeos estará de regreso después de tres meses de ausencia, en la que los principales equipos del viejo continente lucharán por hacerse con la Champions League y destronar al campeón regente, el Real Madrid.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 5, 2022 La edición 2021-2022 será una de las más recordadas en el último tiempo, pues además de regalar grandes partidos repletos de emoción, goles y nervios hasta el minuto final de juego, entregó a un nuevo, y viejo, campeón que tuvo que superar a los «gigantes» del certamen para volver a conseguir la «Orejona», la 14 de su historia.

Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City y Liverpool fueron los conjuntos a los que tuvo que derrotar el Real Madrid para coronarse en París como el Rey de Europa y finalizar una temporada de ensueño, en la que además obtuvieron la Liga de España y la Supercopa de dicho país.

Sin embargo, este ya es un periódico de ayer, y entre mañana y el miércoles dará inicio una nueva edición que promete ser mucho mejor que la anterior, ya que todos los equipos que, a priori, son candidatos para alzar el trofeo en Estambul en el 2023, no escatimaron en gastos para reforzar sus plantillas de cara a este arranque del certamen en el que tienen como objetivo destronar al cuadro merengue.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 5, 2022 Algunos de los que levantan la mano para conseguir esta difícil misión son el PSG, Manchester City, Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich y, posiblemente, algún otro plantel que sea la tradicional sorpresa del torneo, sin olvidar al propio Madrid, pero todos con la mirada puesta en el trofeo más deseado.

Es por ello que vale la pena recordar cuáles serán los duelos que entregarán esta primera jornada de competencia, en la que comenzar con el pie derecho será de extrema importancia para unos equipos más que otros.

Partidos del día martes:

Dinamo Zagreb vs Chelsea; Dortmund vs Copenhagen; Salzburg vs Milan; Celtic vs Real Madrid; Leipzig vs Shakhtar; Sevilla vs Manchester City; PSG vs Juventus; y Benfica vs Maccabi Haifa serán los cotejos que se encargarán de la apertura de la primera jornada de la Fase de Grupos, donde el Paris Saint-Germain vs Juventus se antoja como el duelo más interesante del día.

Y es que el elenco francés partirá, una vez más, con la chapa de favorito para levantar el trofeo y deberá iniciar la edición 2022-2023 contra una «Juve» en reconstrucción que busca volver a ser el equipo de hace unas temporadas que competía hasta el final, pero que se verá las caras con un renovado cuadro parisino que mantuvo a su figura estelar, Kylian Mbappé, y se reforzó en cada sector del campo con jugadores específicos del agrado del nuevo DT, Christophe Galtier, y el nuevo gerente deportivo, Luis Campos.

Sin embargo, tampoco habría que hacer a un costado el debut del actual monarca que deberá viajar a Glasgow, Escocia, para enfrentarse a un Celtic que regresa al torneo luego de cuatro años de ausencia; y el primer partido oficial de Champions para Erling Haaland con el City, que tienen un ritmo demoledor en Premier y jugarán contra un caído Sevila.

Partidos del día miércoles:

Este será, sin dudas, la mejor fecha para sentarse a ver la Champions, pues el menú que ofrece el torneo para su segunda fecha de la semana es: Ajax vs Rangers; Frankfurt vs Sporting; Napoli vs Liverpool; Atlético de Madrid vs Oporto; Brujas vs Bayer Leverkusen; Barcelona vs Viktoria Plzeň; Inter vs Bayern Múnich; y Tottenham vs Olympique de Marsella.

El más importante de estos es el choque entre los milanistas y los bávaros, porque conforman el «grupo de la muerte» (el Grupo C) junto al Barca y el Plzeň, y el resultado del duelo marcará la necesidad del derrotado, o de ambos en caso de empatar, para la segunda jornada en la que se dará el esperado choque Barcelona vs Bayern y que definirá, muy probablemente, quién termina liderando la zona.

También hay que resaltar que todos los partidos se llevarán a cabo a partir de la misma hora, con dos duelos cada fecha desde las 12:45 PM y el grueso de la jornada desde las 3:00 PM (ambas horas de Venezuela) .

Dicho esto, la mesa ya está servida para los amantes del torneo más importante a nivel de clubes europeos, que vivirá dos meses de intensa actividad semana tras semana para finalizar la primera ronda antes de que de comienzo el Mundial de Catar 2022 el próximo 20 de noviembre.

