Una mujer se convierte en un «emoji» tras reacción alérgica

Una mujer del estado de Texas (EE.UU.), se convirtió en un «emoji» y perdió la visión durante unos días tras una reacción alérgica muy grave a la tintura de pelo, informa The New York Post.

Shanika McNeil, de 29 años, afirma que un día por la noche se tiñó su pelo sin problemas, pero la mañana siguiente se despertó con un fuerte dolor de cabeza y en unas horas se dio cuenta de que «tenía una línea alrededor de la frente y un sarpullido». «Mi cuero cabelludo comenzó a arder como si estuviera en llamas», declaró la mujer, añadiendo que unas pocas horas después notó que su frente se había hinchado.

Según un médico al que acudió McNeil, sufrió una reacción alérgica al componente parafenilendiamina (PPD), que se encuentra en casi todos los tintes que se venden en supermercados, y las consecuencias pueden variar desde una leve picazón e hinchazón hasta un shock anafiláctico e incluso la muerte.

A la víctima del tinte de pelo se le habían recetado antihistamínicos y esteroides, que aliviaron su dolor, pero pronto los síntomas volvieron y su frente se inflamó más. «Parecía un emoji, era muy raro. Toda mi familia entró en pánico porque me veía tan extraña», manifestó.

De acuerdo con McNeil, al principio pensó que su cara parecía un rostro de dibujos animados divertida, pero luego la situación empeoró, y sus «ojos se hincharon completamente, por lo que no pudo ver durante unos días».

Al final, acudió a un hospital, ya que, según el médico, la hinchazón podría bajar hasta su garganta, lo que podría provocar su muerte. Le recetaron más antihistamínicos y esteroides, y por fin la hinchazón empezó a remitir. Sin embargo, entre las consecuencias que la chica se encuentra enfrentando, están los eczemas, la calvicie y el cuero cabelludo muy sensible.

