Una mujer logró grabar un fenómeno en las nubes muy poco visto en el mundo y el video impactó al mundo

Por Boston Globe

Bibo, curiosa por la tormenta, se asomó por la ventana y luego cruzó la calle hasta la playa cercana para ver mejor el cielo que se oscurecía.

Allí, en la distancia, vio una escena que cautivó a la gente a lo largo de la costa: una nube dramática y siniestra que se movía rápidamente a través del océano, devorando el horizonte.

Antes de que pudiera desaparecer de la vista, Bibo sacó su teléfono y pulsó grabar. Su clip de 13 segundos de la formación de nubes, conocido como «nube de estante», fue uno de los muchos capturados por residentes y turistas y luego compartido en las redes sociales esta semana.

Take a look at this large shelf cloud that rolled through North Truro, Massachusetts on Tuesday afternoon with an extraterrestrial appearance. police_frequency on Telegram pic.twitter.com/tj9JP3JhHm

«Fue simplemente increíble ver esas nubes rodando y la diferencia entre cómo se veía el cielo», dijo Bibo, de 41 años, quien está de visita desde Washington, DC «Se estaba moviendo bastante rápido, así que quería capturarlo. »

Glenn Field, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dijo que aunque las nubes de plataforma no se consideran raras, la mayoría de las formaciones no están «tan bien organizadas» en su apariencia como la del martes por la noche.

Las impactantes imágenes de la plataforma de nubes, que algunas personas compararon con una nave extraterrestre, incluso impresionaron a los expertos meteorológicos locales.

Nube de plataforma en el norte de Truro. ERIN BIBO.

«¡Guau! ¡Qué tal esta nube de plataforma moviéndose sobre el Cabo Exterior! El meteorólogo de WBZ, Jacob Wycoff, dijo el martes en un tuit que incluía una imagen de las nubes derramándose por el cielo como un tsunami.

AJ Burnett, un productor meteorológico de WCVB, calificó la escena de «INCREÍBLE» y tuiteó una imagen de un grupo de personas mirando la plataforma de nubes desde una playa de North Truro.

Las nubes de plataforma se forman en el borde de ataque de fuertes tormentas eléctricas, generalmente cuando las tormentas son más severas, dijo Field en un correo electrónico al Globe. Dijo que la fuerte lluvia de la corriente descendente de la tormenta enfría el aire, que luego «se esparce y actúa literalmente como lo hace un quitanieves en invierno».

