Una mujer en España se convierte en un caso único de curación funcional del VIH y abre nuevas vías de investigación

Una mujer lleva 15 años controlando el VIH sin tomar medicamentos, un caso excepcional de curación funcional del SIDA

Una paciente de Barcelona, en España, lleva más de 15 años con una carga viral de VIH indetectable sin tomar ninguna medicación contra el virus, después de haber recibido un tratamiento antirretroviral.

Este caso excepcional de curación funcional del VIH fue presentado el miércoles en la Conferencia Internacional sobre el Sida, que se celebra en Montreal (Canadá), por el Hospital Clínic-Idibaps, el centro que trabajó en su tratamiento inicial y que lleva tres lustros haciendo el seguimiento de esta paciente anónima.

Sobre ella no se conoce ningún dato personal, ni la edad ni otras condiciones físicas. Lo que se sabe de su historia clínica es que se infectó hace años del virus del sida y fue diagnosticada durante una fase aguda de la enfermedad que tuvo que ser tratada con antirretrovirales durante nueve meses y con diversas intervenciones con ciclosporina A, un inmunosupresor.

Este último caso de curación funcional aporta nueva luz sobre los mecanismos por los que determinadas personas pueden controlar el virus después de tomar tratamiento antirretroviral.

Durante los 15 años posteriores, su carga viral se ha hecho indetectable, aunque continúa teniendo VIH viable en los reservorios del virus. En este tiempo la mujer no ha recibido ningún tipo de medicación y se ha convertido en la primera paciente del mundo que presenta este tipo de curación funcional.

Un caso único El Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida) es la forma más grave de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); sin embargo, los tratamientos actuales han logrado cronificar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El tratamiento antirretroviral es eficaz para suprimir la replicación viral, pero el virus persiste en los reservorios y normalmente se recupera después de suspender el tratamiento. Sin embargo, existen algunas personas, pocas, que mantienen cargas virales indetectables sin tomar medicación. Se les conoce como controladores postratamiento.

Otros casos de curación se relacionan con el trasplante de médula ósea, bien en pacientes que tienen virus defectuosos o bien en pacientes con factores genéticos que provocan una potente respuesta inmune frente al VIH de un tipo de linfocito, las células CD8+. Estos últimos pacientes son denominados controladores de élite.

El equipo del Hospital Clinic de Barcelona

Sin embargo, el caso de esta mujer es diferente. «La paciente no tenía factores genéticos clásicos asociados con el control del VIH, no era una controladora de élite de la enfermedad y aún más, presentó una primoinfección grave, algo que no es habitual tampoco en los controladores postratamiento», señala Josep M. Miró, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínic y catedrático de Medicina de la Universidad de Barcelona.

Asimismo, también se ha comprobado que la mujer no está infectada por virus defectuosos. «A lo largo de estos años hemos encontrado una caída pronunciada y progresiva del número de virus en el reservorio, lo que sugiere un control por parte de la respuesta inmune», añade la investigadora Sonsoles Sánchez-Palomino.

La clave: células natural killer y linfocitos T CD8+ La investigación llevada a cabo durante estos años comprobó que las células sanguíneas de la paciente eran altamente resistentes a ser infectadas por el virus en cultivos in vitro, pero que sus linfocitos T CD4+ purificados eras susceptibles a la infección. Lo que sugiere que otras poblaciones celulares de la sangre bloqueaban la infección y contribuían a controlar el VIH.

«La gran novedad del trabajo es que hemos caracterizado a las células que consiguen el control del virus», señala Núria Climent, la investigadora del grupo que ha liderado la comunicación en el congreso. Así, el ensayo ha demostrado que la inhibición del VIH se promueve por dos tipos de linfocitos: las células natural killer (NK), que forman parte del sistema inmune innato; y los linfocitos T CD8+, claves para la defensa de las células frente a virus y bacterias.

La paciente estudiada tiene niveles muy altos de esos dos tipos de células, que se cree que podrían actuar bloqueando el virus o destruyendo las células infectadas.

«El caso presentado es excepcional, no solo porque hay muy pocas personas con control postratamiento a largo plazo, sino también por el mecanismo de control del VIH, diferente al descrito en pacientes controladores de élite y otros casos documentados hasta ahora», concluye Josep Mallolas, jefe de la Unidad de VIH del Clínic y profesor del Departamento de Medicina de la UB.

