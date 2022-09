Una muñeca Barbie inspirada en Gloria Estefan

Entornointeligente.com /

La cantante cubana cumplió 65 años, y recibió este obsequio: «Es un regalo realmente especial», dijo

La cantante cubano-estadounidense Gloria Estefan cumplió 65 años y recibió una muñeca Barbie hecha a su imagen y semejanza que, según sus palabras, es un regalo «realmente especial» porque celebra su carrera y su cultura.

«El mejor regalo para mi cumpleaños! Mi propio mini-me!! Barbie», dice Gloria Estefan en un video colgado en Instagram para presentar a la muñeca.

Nacida en Cuba pero exiliada con su familia en EE.UU. con corta edad, la cantante que fue la figura principal del «sonido Miami» se volcó en las redes sociales para celebrar sus 65 años de vida.

La misma plataforma usaron sus seguidores y su familia para felicitarla en su día.

«En tu cumpleaños, quiero recordarte que eres especial, no solo para mí sino para todos aquellos que tienen el privilegio de conocerte por la increíble persona que eres», escribió su esposo, el productor musical Emilio Estefan.

Gloria, que a lo largo de su carrera se estima que ha vendido de 90 a 100 millones de discos en todo el mundo, agradeció los mensajes de felicitación en un mensaje lleno de sentimiento.

«Muchas gracias por sus bellos mensajes que llenan mi corazón y alma con alegría y aprecio por todo el amor que me están enviando y me han ofrecido por décadas! Realmente es una bendición que no tomo a la ligera y aprecio cada uno de esos pensamientos, deseos y personas detrás de tantos bellos mensajes!», manifestó.

GESTO Gloria Estefan consideró el homenaje como el mejor regalo de cumpleaños.

