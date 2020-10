Una media gris de Dior, el truco que usaba Sara Montiel para parecer más joven

Entornointeligente.com /

Mucho antes de que existieran los filtros de Instagram, antes incluso de que naciera esta red social que justo ahora cumple una década , Sara Montiel ya conocía bien su poder rejuvenecedor. A la protagonista de La violetera no le hacían falta desenfoques, pestañas ficticias o ‘efectos buena cara’ virtuales, ella utilizaba una tecnología mucho más sencilla. Así lo recordaban durante el capítulo del programa Lazos de sangre dedicado a la estrella manchega, donde incluso Boris Izaguirre o Alaska probaron su truco: cubrir el objetivo con una media «que le quitaba 20 años».

Pero la que usaba la actriz no era una media cualquiera. El número 9, color gris, de Christian Dior, servía a la piel de la estrella como reductor instantáneo de arrugas e imperfecciones. El mismo efecto que puede percibirse ahora en las apariciones de Ana Milán dando vida a la actriz en la serie La Veneno. « Nuestra directora de foto, Gris Jordana, se recorrió todas las mercerías de Madrid buscándola», explicaba Javier Calvo en Twitter , después de que un periodista reparase en el tamiz que acompaña a Milán en todas sus escenas.

View this post on Instagram

Desde pequeña soñaba con ser la estrella más grande del firmamento 🌟 ⠀ Sara Montiel, protagonista de 'Lazos de sangre'. Mañana, a las 22:05 h en La 1 #LazosSaraMontiel 📺 Link en bio ➡️ www.rtve.es/n/2037160 #SaraMontiel #LazosDeSangre #rtve

A post shared by RTVE Comunicación (@rtvecomunicacion) on Aug 4, 2020 at 2:35am PDT

La media original se conserva en el museo de RTVE, en el centro de producción de Sant Cugat, en Barcelona, junto a otros objetos que ya forman parte de los anales de la televisión. Como recordaba Nicolás Albéndiz , creador del Museo, durante las apariciones de la actriz en la televisión pública de los 80 se colocaba «una media delante de la óptica, ya que entonces no existía la posibilidad de difuminar esas imperfecciones de la piel». Una anécdota que también recoge El diario de Sevilla: «Entre esas entrevistas donde se percibe el aspecto diferente de las imágenes se encuentra la de 3×4, con Julia Otero; Autorretrato , con Pablo Lizcano; o el Tariro, tariro, de La Trinca. Sin embargo, en 1984, con La orquesta, con Luis Arribas Castro, no se colocó esa media y el resultado era notable». Probablemente por esas arrugas visibles en La orquesta su representante y marido, Pepe Tous, instó a que se buscara la solución para futuras apariciones. Ella, que había aprendido varios trucos de belleza en Hollywood, no dudó en ponerlo en práctica aquí.

Sara Montiel en ‘3×4’, con Julia Otero, a través de la media.

Ahora, en plena era de Instagram y Snapchat, vuelve a rendirse homenaje a la diva recuperando en televisión la sencilla triquiñuela de Montiel, que también confesó en alguna ocasión que utilizaba el aceite de oliva como desmaquillante o como hidratante de rostro. Cansada de que siempre le preguntaran por sus básicos de belleza, en una ocasión recomendó darse un baño en una bañera llena de alcohol de 90º. “¡Lo hizo media España y al día siguiente querían demandar a Televisión Española! Pero así dejaban de molestarme y preguntarme esas tonterías. No es culpa mía que la gente se lo creyera. ¡Métete tú en una bañera llena de alcohol, y a ver cómo se te quedan las piruletas y los piruletes”, diría después. De no ser porque el mundo de los filtros ha avanzado mucho desde los 80 hasta ahora, no sería raro empezar a vislumbrar móviles cubiertos por una media para lograr el selfie perfecto.

LINK ORIGINAL: S Moda

Entornointeligente.com