Una joven rechaza una herencia de 4.200 millones de euros

M arlene Engelhorn es una estudiante de literatura que podría heredar 4.200 millones de euros . La abuela de la joven está en el puesto 687 de las personas más ricas según Forbes y ella decidió darle la herencia a su nieta.

Traudl, su abuela, tras el fallecimiento de su abuelo ya le explicó la posible herencia valorada en millones de euros. La familia se dedicó al sector de la química y de la farmacia y, a pesar de haber vendido previamente una parte del negocio a Hoffmann, una parte sería heredada por su nieta. Sin embargo, ha renunciado al 90% porque «no quiere ser tan rica».

La joven ha justificado su decisión basándose en que no necesita dinero y en la necesidad de más justicia socia l, además de la importancia de dedicarle mucho tiempo para gestionar el patrimonio.

Marlene Engelhorn es sincera y reconoce que ha vivido muy bien desde bien pequeáa, en una casa grande, y que no sabía que hacer cuando recibió la noticia de la herencia. «No sabía qué hacer con eso, pero después comencé a pedir consejo a gente de mi entorno, hablé con expertos y llegué a la conclusión de que no debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo» , ha manifestado la joven.

