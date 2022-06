Una instalación gigante de Jack Sachs o ropa en edición limitada: todas las sorpresas que esconde este Primavera Sound 2022

Entornointeligente.com /

Tras dos años de ediciones truncadas la espera llegó a su fin. Con el rótulo del 20 aniversario en la delantera y su edición más extensa hasta la fecha (diez días de música non-stop hasta próximo 12 de junio), el Primavera Sound Barcelona ※ Sant Adrià declaró en su primera fin de semana de convocatoria que ni la pandemia ni la proliferación de macroeventos musicales en territorio nacional pueden derrocar su reinado, con llenos históricos y un line-up de excepción.

De la explosión literal (con llamas y fuegos artificiales incluidos) que supuso la primera actuación de Tyler the Creator en solitario en nuestro país, a la puesta de largo de la diva pop Charli XCX, rebosante de hits que nos devolvieron la fe en la pista de baile. O el fundido en negro del recital siempre impecable Nick Cave and The Bad Seeds y el homenaje de Tame Impala a The Strokes tras declarar su caída del cartel la jornada del viernes. Y Beck, que siempre es Beck. El artista californiano demostró en su primer concierto tras el parón generado por la covid-19 que el directo le sigue sentando tan bien como el traje blanco de Celine que lució sobre el escenario.

El espectacular directo de Tyler The Creator en el escenario Pull&Bear. Foto: Sharon López

Pero este primer weekend ha dejado claro que el festival no solo vive de música a gran escala. El goteo inagotable de explosivos looks (c on la estética Y2K que TikTok ha hecho viral como bandera ) y maquillajes fantasiosos dignos de la serie Euphoria, se consolida como una pasarela de tendencias urbanas reforzada por su alianza con la marca española Pull&Bear como patrocinador oficial.

Un oso de 13 metros y su propia colección de ropa Competir en instantáneas con el mítico balanceo de luces que anuncia la entrada al festival es difícil, pero un oso hinchable de nada menos 13 metros se posiciona como un duro contrincante a tener en cuenta. El ilustrador y artista de animación Jack Sachs (Londres, 1991) conocido por interpretar la cultura pop a través de un universo saturado de formas animadas y colores, es el artífice de esta instalación gigante situada a la llegada principal del recinto Parc del Fòrum.

Los clásicos cartoons que rodearon nuestra infancia, de ojos saltones y pisadas contundentes, unidos al coleccionismo febril por los juguetes fabricados en vinilo tan presentes en la cultura millennial, fueron el punto de partida del diseño a manos de la artista británico. «Pull&Bear quería que hiciera la figura de un oso hinchable para el festival, algo realmente grande y divertido», explica Sachs. Todo a punta a que su burbujeante figura seguirá siendo el escenario » alternativo» más fotografiado en Instagram a partir este jueves, al inicio del segundo weekend del festival.

La obra urbana de Sachs redefine el nuevo skyline del Primavera Sound Barcelona marcado por nuevos escenarios y espacios de entretenimiento exclusivo, como la zona Primavera Pro VIP Area by Soho House, anclada en el puerto marítimo y donde se sitúa el showroom de la marca. Un punto de encuentro para prescriptoras como LAI , Patii o Rocío Berrondo en el que conocer de primera mano la colección limitada que Pull&Bear ha diseñado en exclusiva para Primavera Sound 2022.

Esta línea de prendas relajadas que incorporan el sello animado de Jack Sachs en el diseño (con letreros como Jack Couloring El Primavera ), cumple a raja tabla el ideario de un buen look de festival: ser cómodo y divertido mientras llama la atención. Colores neón junto a gráficos en contraste, tonos crudos y el azul marino vitaminan esta cápsula integrada por camisetas holgadas de manga corta y larga, sudaderas con capucha y bermudas tipo jogger. Las interesadas en llevarse una pieza de este exclusivo merchandising podrán hacerlo online y en la pop-up store que Pull&Bear ha creado en la entrada principal del recinto junto al oso gigante de Sachs.

Pull&Bear ha diseñado una colección de prendas limitadas para este Primavera Sound 2022 con el sello animado de Jack Sachs que cumple a raja tabla el ideario de un buen look de festival: ser cómodo y divertido mientras llama la atención.

Pero la huella del oso que integra el nombre de Pull&Bear no termina aquí. Sin salir de este espacio y al más puro estilo de las ferias ambulantes, nada mejor que aligerar las caminatas entre concierto y concierto (aviso: imprescindible llevar calzado cómodo y tiritas en el bolso) con un intento en su máquina de ositos de goma, demostrar nuestras habilidades en la instalación Ufo catcher con premios y sorpresas o visitar TikTok room, epicentro del baile y las corrientes musicales.

Estreno en el metaverso Estar a la cabeza de las tendencias urbanas también implicar conquistar los universos digitales. El desafío de Pull&Bear de adentrarse en el metaverso se saciará mañana miércoles 8 de junio con el primer concierto de Nicki Nicole en Roblox , la plataforma de videojuegos en línea donde los usuarios dan forma a sus propios mundos virtuales.

El directo será retransmitido a las 20.00h de forma simultánea a través de Roblox, Instagram Live y la web de Pull&Bear, y dará pistoletazo de salida a la gira que la artista argentina realizará por Europa. La autora de Wapo traketero (2019) conocida por su catalizador de ritmos urbanos como el trap o el reggaeton se meterá en la piel de un avatar con un look de Pull&Bear y nos hará vibrar en un escenario repleto de estética inspirada en las creaciones que Jack Sachs ha diseñado para todo el festival. Está claro que si no quieres vivir el primavera este año, es porque no quieres.

Nicki Nicole actuará en Roblox este miércoles 8 de junio a las 20h.

