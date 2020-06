Una infección grave de COVID-19 puede causar complicaciones cerebrales, según estudio

Entornointeligente.com /

Científicos de Reino Unido identificaron que los pacientes con una infección grave de COVID-19 han sufrido complicaciones neurológicas y psiquiátricas agudas que podrían estar vinculadas con el virus , según un estudio publicado este jueves por la revista The Lancet.

El objetivo de la investigación fue averiguar la amplitud de las complicaciones que desencadenó la COVID-19 y que afectaron el cerebro. Para ello, se analizaron a 153 enfermos de hospitales nacionales que sufrieron un cuadro clínico crítico de coronavirus entre el 2 y 26 de abril.

PUEDES VER: Pacientes con hígado graso pueden desarrollar COVID-19 más grave, según especialistas Neurological and neuropsychiatric complications of COVID-19 in 153 patients: a UK-wide surveillance study

New #COVID19 #mentalhealth & #neurology research

https://t.co/JKrCtO3YUj pic.twitter.com/hSqVfKjoFK

— The Lancet Psychiatry (@TheLancetPsych) June 25, 2020 Sin embargo, el conjunto de datos clínicos completos estaba disponible solo para 125 de ellos. De este grupo, el 62% (77) presentó el síndrome clínico amplio de evento cerebrovascular , la mayoría de las veces causada por un coágulo de sangre en el cerebro.

Por otro lado, el 31% (39) registró un estado mental alterado , que incluye psicosis, síndrome de demencia neurocognitivo, cambio de personalidad, manía, ansiedad o depresión y trastorno de estrés postraumático.

De acuerdo con el neurólogo Benedict Michael , autor del estudio, los síntomas relacionados con el cerebro de los pacientes con COVID-19 pueden pasar desapercibidos. “Estas complicaciones relativamente raras, pero increíblemente severas se pasan por alto, como las agujas en un pajar”.

PUEDES VER: Estudio confirma que los niños rara vez sufren problemas graves o mueren por COVID-19 “Este es el primer estudio sistemático de vigilancia a nivel nacional sobre complicaciones neurológicas agudas asociadas con la COVID-19 , pero es importante anotar que se centra en casos que son lo suficientemente graves como para requerir hospitalización”, resaltó Michael.

Por su parte, la Dra. Sarah Pett , del University College London y coautora, señaló que esta investigación ayuda a “informar sobre la frecuencia de estas complicaciones cerebrales, quién corre un riesgo mayor de contraerlas y cómo tratarlas de la mejor manera posible”.

Ante estos hallazgos, los investigadores destacan que “la confirmación del vínculo entre COVID-19 y las nuevas complicaciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas agudas en pacientes más jóvenes requerirá estudios longitudinales prospectivos detallados”.

Video Recomendado Recibe las noticias de La República en Google News

LINK ORIGINAL: La Republica

Entornointeligente.com