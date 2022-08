Una hamburguesa que no existe: de qué se trata la nueva campaña de McDonald’s

Entornointeligente.com /

«Una hamburguesa que no existe, una ayuda que sí» , aseguran desde la compañía de comida rápida, que brinda «apoyo al campo español» a través del proyecto Big Good . «Te invitamos a comprar como donativo para sumarte a la ayuda agricultores y ganaderos afectados», añadieron.

Informate más McDonald’s presenta el menú favorito de Sebastián Yatra a sus fans en América Latina La hamburguesa que no pudo ser – McDonald’s La hamburguesa no existe, es decir, la caja está vacía y vale 1€ . Simboliza aquellos productos que no se podrán comercializar como consecuencia de los incendios y que será posible adquirir en los locales de todo el país por ese valor.

El presidente de McDonald’s España, Luis Quintiliano , destacó que la iniciativa -que dura tres semanas- está en línea con su propósito corporativo: «Como empresa, nuestro deber es estar cerca de las comunidades en las que están presentes, y más aún en momentos difíciles como este».

La compañía busca concientizar a la sociedad sobre sobre la situación en la que se vieron envueltos los agricultores y ganaderos españoles y además llama al ciudadano para ayudar a los afectados, según Europa Press.

McDonald’s donará 50.000€ en concepto de «compra de algunas cosechas perdidas» que, junto con el dinero recaudado en restaurantes, irá destinado íntegramente a paliar los daños ocasionados a los ganaderos y agricultores por los últimos incendios.

Para eso, la compañía firmó un acuerdo con la cooperativa castellano leonesa Cobadu , que cuenta con casi 11.000 socios y colabora estrechamente con instituciones públicas, empresas, asociaciones y particulares, y que desde el comienzo de los primeros incendios puso a disposición de los afectados un comité especial para coordinar toda la ayuda solidaria.

