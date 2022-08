«Una gran fiesta popular»: así será la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia

Entornointeligente.com /

Al evento, que comenzará a las 3 p.m. en la plaza de Bolívar de Bogotá, se espera que asistan unas 100.000 personas y participen 1.000 artistas en alrededor de 70 actos culturales.

BOGOTÁ — Gustavo Petro tomará posesión este domingo como el 42° presidente de Colombia, en un evento con fuertes medidas de seguridad donde se realizarán muestras culturales tradicionales colombianas y que contará con la participación de 60 delegaciones nacionales e internacionales.

«Que el 7 de agosto sea una gran fiesta popular», escribió el sábado en Twiter Petro, que se convertirá en el primer presidente de izquierda de Colombia.

Al evento, que comenzará a las 3 p.m. en la plaza de Bolívar de Bogotá, se espera que asistan unas 100.000 personas y participen 1.000 artistas en alrededor de 70 actos culturales.

Además, se han planeado actividades en seis tarimas y un corredor cultural que vestirán de fiesta al centro de la capital colombiana, muy cerca del lugar de la posesión, donde los ciudadanos, a través de eventos culturales y artistas locales, podrán celebrar la toma de posesión y disfrutar de las muestras artísticas.

El equipo de comunicaciones del líder de la izquierda ha señalado que el presidente electo pidió que en la toma de posesión participen las diferentes regiones de Colombia.

El evento, que será transmitido en vivo en 32 ciudades capitales, también contará con elementos simbólicos como la exhibición de la espada que utilizó el Libertador Simón Bolívar, la paloma de la paz que donó el escultor Fernando Botero y la presencia de la guardia indígena. Según el equipo de comunicaciones, el mandatario pidió ser coherente con su discurso y eliminar la alfombra roja del protocolo.

Invitados locales e internacionales El presidente electo estará acompaño por sus familiares más cercanos y los funcionarios de su campaña, además de la vicepresidenta electa, Francia Márquez, primera mujer afrodescendiente que ocupará el cargo , diferentes parlamentarios y funcionarios que hacen parte del partido Pacto Histórico.

Un total de 60 delegaciones, al menos una decena de ellas extranjeras, estarán presentes en la ceremonia de traspaso de mando. La lista la encabezan el Rey Felipe VI de España; los presidentes de Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Argentina, República Dominicana, Honduras y Costa Rica; el canciller de Brasil, Carlos Alberto França; el vicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo; el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa Jr. y la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, entre otros.

Por parte de Estados Unidos, asistirá Samantha Power, directora de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID).

De la comitiva internacional también hacen parte los expresidentes Dilma Rousseff, de Brasil; Evo Morales, de Bolivia, y Pepe Mujica, de Uruguay.

Para la comitiva local se espera la presencia de los expresidentes Ernesto Samper, César Gaviria y Juan Manuel Santos.

El presente electo hizo una invitación de honor a cinco colombiano ‘de a pie’, que conoció durante su recorrido por el país en medio de la campaña presidencial: Don Arnulfo, un pescador de Honda, Tolima; Katherine Gil, una mujer trabajadora de Quibdó; Kelly Garcés, una barrendera de Medellín; el cafetero caldense Rigoberto López, y Luis Felipe Londoño, silletero de Santa Helena, Antioquia. También estará Yénifer Gómez, una joven violinista que se volvió artista gracias a uno de los programas sociales creados durante la alcaldía de Petro en Bogotá.

Medidas de seguridad El dispositivo de seguridad para la posesión incluye 15.000 miembros de la Fuerza Pública, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Eliécer Camacho, indicó el viernes en una rueda de prensa que se dispondrán de cuatro ejes de uniformados para garantizar la seguridad del aeropuerto, los hoteles donde se alojan los invitados y la Plaza de Bolívar.

Las autoridades también aseguran que no tienen ningún tipo de información creíble acerca de una posible amenaza terrorista.

0:00 0:01:56 0:00 Descargar 240p | 5,7MB 360p | 9,8MB 480p | 18,9MB 720p | 29,9MB 1080p | 54,8MB La Secretaría de Movilidad de Bogotá autorizó cierres en un amplio sector del centro de Bogotá y en las inmediaciones de la Plaza, la cual se dividirá en diferentes espacios. En la parte frontal estarán los invitados especiales, miembros del próximo gabinete y la familia del mandatario. También habrán otros espacios para cerca de 600 miembros de la prensa y un espacio para la ciudadanía que desee asistir a la ceremonia.

En su juventud, Petro militó en la guerrilla nacionalista M-19, que abandonó las armas en 1991 luego de firmar un acuerdo de paz con el Estado.

Su pasado como rebelde pesa para algunos militares que en adelante estarán bajo su mando. «No prevemos que haya perturbación, ruido de sables, ni ninguna de estas actividades armadas», dijo a The Associated Press el coronel en retiro John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas.

Marulanda recalcó que aunque para los militares que combatieron el M-19 es difícil aceptar la llegada de Petro al poder, en las nuevas generaciones hay más expectativa que resistencia.

El sábado, durante un acto simbólico popular en un parque de Bogotá, Petro y Márquez recibieron un mandato espiritual y político de parte de los pueblos indígenas y afros del país.

El 7 de agosto en Colombia se festeja la Batalla de Boyacá – una confrontación histórica muy importante que dio paso a la independencia de Colombia- y tradicionalmente ha sido seleccionada para las posesión de los presidentes.

Esta historia fue complementada con reporte de la agencia The Associated Press

