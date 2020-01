Una final sin campeones

Entornointeligente.com /

El triunfo del Atlético Madrid ante el Barcelona por 3-2 sitúa al conjunto rojiblanco en la final de la Supercopa el próximo domingo frente al Real Madrid, que el viernes eliminó al Valencia, en una puja por un título al que optan sin haber sido campeones.

Tradicionalmente, la Supercopa era cosa del campeón de Liga o del Campeón de Copa. Solo en los tiempos recientes, cuando un equipo había logrado los dos títulos, se recurría al subcampeón de Copa para aspirar al trofeo y mantener el partido.

Eso ocurrió en 2015, cuando el Athletic, finalista del torneo copero, ganó al Barcelona, que había conseguido los dos éxitos en la campaña precedente.

Sin embargo, en esta ocasión la situación va más allá. Por primera vez estrena formato la Supercopa de España. Pero el título no lo jugarán ni el campeón de Liga, el Barcelona, ni el de la Copa del Rey, el Valencia.

El Atlético Madrid disputa esta competición como subcampeón de LaLiga. El Real Madrid lo hace por ser el mejor semifinalista después de que la final la jugaran valencianistas y azulgranas.

El próximo domingo, en Yeda, el título caerá en manos de un equipo que no tuvo título alguno el pasado curso.

Barcelona FC’s Lionel Messi (R) in action against Atletico Madrid FC’s Saul Niguez (L) during the Spanish Super Cup semi final match between Barcelona FC and Atletico Madrid FC at King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Saudi Arabia, 09 January 2020. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STR Messi no perdía un partido en el que marcara contra el Atlético de Madrid desde hacía casi once años (4-3 en La Liga, el 1 de marzo de 2009).

EFE

LINK ORIGINAL: El Mercurio

