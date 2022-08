Una falla eléctrica provoca susto a los comerciantes de la terminal

Entornointeligente.com /

Los comerciantes ubicados frente a la terminal de buses se llevaron un susto la noche de este miércoles cuando una maraña de cables comenzó a chispear y encenderse, por lo que llamaron a los Bomberos. Sin embargo, la atención de la emergencia se complicó porque el carro bombero y otras patrullas de apoyo no podían llegar por el caos vehicular de la zona de la terminal y porque los conductores no les cedían el paso. Finalmente, el fuego se controló y no se registraron daños de consideración.

