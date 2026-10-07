Una exmagistrada del Supremo en Venezuela denuncia que secuestraron a parte de su familia para que inhabilitase a Corina Machado

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Política
  • 7 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
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Una exmagistrada del Supremo en Venezuela denuncia que secuestraron a parte de su familia para que inhabilitase a Corina Machado Bárbara César Siero ha publicado un vídeo donde dice que fue coaccionada para que firmase varias inhabilitaciones que impidieron a la líder venezolana presentarse a las elecciones de 2024 Regala esta noticia Añádenos en Google Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),. (Redes sociales) EFE 07/10/2026 Actualizado a las 09:40h. Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, denunció este martes que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en los comicios de … 2024. A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, César Siero relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría años antes. «Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)», añadió. Noticia relacionada María Corina Machado lleva la transición venezolana a un punto sin retorno David Alandete

Fuente: ABC Espana — Ver nota original

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