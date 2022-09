Una espaáola, premio a la Innovación Tecnológica en Sonido del Aáo de la BBC

Entornointeligente.com /

Los músicos, productores y artistas audiovisuales Ben Hardy y Zahara Muñoz-Vicens (Strange Pill) han sido premiados por la mejor técnica o herramienta de innovación en sonido (» Best Innovation in a Sound Tool or Technique» ). Estos premios son otorgados por MusicTechFest , el Museo del Sonido ( Museum of Sound ) y el BBC Radiophonic Workshop , de donde han surgido pioneras de la experimentación sonora como Daphne Oram o Delia Derbyshire en los 1950s y 60s.

El jurado, encabezado por Matthew Herbert, les ha concedido este premio por la publicación temporal en 2021 de una app audiovisual de composición musical no lineal que ellos describen como un instrumento que funciona como » launchpad y sampler audiovisual», es decir, una lanzadera de sonidos capturados en vídeo y reproducidos en bucle, o » Videoloops «, de músicos, vocalistas, beatboxers , poetas, turntablistas , bailaoras y otros artistas de la performance sonora y el arte del ruido, que se pueden mezclar en perfecta sincronía hasta en 6 canales simultáneos, permitiendo experimentar con las mezclas para hacer composiciones multiculturales y multigénero.

Los Videoloops se activan desde la videoteca o el mismo feed de la app de forma rápida e intuitiva. La aplicación también permite grabar el proceso de mezcla y crear así canciones, o grabarse uno mismo para pasar a formar parte del feed, la videoteca y las composiciones, llamadas «mashups «.

Strange Pill trabaja en su idea de la música como collage desde 2010 y forma parte de la vanguardia de la visión post-digital de este arte, al mezclar lo analógico y lo digital utilizando las grabaciones originales de improvisaciones de artistas del sonido y convirtiéndolas en cutups o recortes siguiendo el concepto del mashup , que es la remezcla de palabras de la que fue precursor André Breton y que popularizó William Borroughs, y que adoptaron letristas como David Bowie entre otros. El concepto se traslada en este caso a la composición musical, con la riqueza añadida que supone la inclusión de la narrativa visual original de la creación de un sonido. Y todo para que el público se convierta en compositor de forma totalmente intuitiva. Un dadaísmo musical que simplemente funciona, y que convierte a esta aplicación de móviles (y el resto de sus proyectos) en algo totalmente accesible, con o sin conocimiento musical.

Con su trabajo, promueven a los artistas que contribuyen con sus improvisaciones, invitan a la conexión entre artista y audiencia y difuminan los límites de separación entre ellos y, de paso, también nos abren la puerta a un viaje de expansión de la percepción auditiva.

Ben y Zahara dirigen distintos proyectos bajo esta idea humanista de la música como collage, para mezclar arte y tecnología y crear instalaciones y aplicaciones innovadoras en las que se percibe una canción como algo mayor que la suma de las partes y donde también las partes son esenciales para que exista la canción. Bajo estas premisas de exploración de la música y de dar protagonismo también a los elementos que la componen (la persona, el carácter, el momento, el lugar, el instrumento), Strange Pill crea instalaciones interactivas audiovisuales ( Audio Visual Music Machine o The New Machine series ) y holográficas ( Astral Music Projections ), que invitan a la participación del público a la vez que muestran un movimiento fluctuante de significados, y la posible coexistencia y avenencia de individualismo y comunidad, reflejando unidad en la diversidad como un ejemplo de la sociedad global y la necesidad del ser humano de entenderse desde un lugar creativo.

Teniendo en cuenta el trasfondo de su trabajo, el premio se lo ha llevado su aplicación para móviles Musicjelly Mashup, que muestra un crisol cultural y de géneros musicales que se entremezclan y que, como hemos mencionado más arriba, fue una publicación efímera en 2021. Aún en su fase BETA, esta app busca convertirse en una referencia en la creación y colaboración musical que volverá a estar disponible para descarga con un nombre nuevo a finales de este año. Así que, ¡no los pierdan de vista!

Para seguir a Strange Pill y estar al día de sus exposiciones y de la fecha de publicación de la app retocada y mejorada podéis ir a:

www.strangepill.co.uk

www.instagram.com/strangepill_artists

www.facebook.com/strangepill

www.twitter.com/strangepill

Demo video:

Musicjelly Mashup: https://vimeo.com/434253818 (Créditos de la edición y motion graphics: Strange Pill + Daymotif.tv)

Event bookings / consultas para financiar o invertir en proyectos: [email protected]

BIO:

Strange Pill combinan conocimiento y formación en tecnología musical, música, performance, filosofía y gestalt para entremezclar arte y tecnología, trabajando con cientos de artistas de todos los géneros y culturas, desde artistas callejeros a organizaciones de la talla de la Filarmónica de Nueva York. Han expuesto en lugares como el Barbican Center y la Roundhouse de Londres, el Palacio de las Artes de El Cairo y el Festival de Artes Digitales de Atenas, entre otros. Han dado charlas en universidades como la City de Londres ( Digital Punks ) y la Universidad de Middlesex, en festivales como el CultureTech y en MusicTechFest, en Covent Garden (Lauren Baker Gallery), en el Google Campus de Londres o en el 10° aniversario del Museo Kinético, entre otros. Su trabajo ha sido publicado en la sección de «Las app de la semana» de The Guardian y en revistas como MusicWeek, Kolaj Magazine y Electronic Sound y forman parte de la Antología de Aesthetica Magazine » Future Now: 100 contemporary artists «. Strange Pill también colaboran con la banda mallorquina The Cicely Satellites, artistas invitados del Pop Rock de Palma el próximo 24 de Septiembre en el Parc de la Mar.

