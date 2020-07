Una empresa pone en riesgo proyecto de agua de $130 millones

Entornointeligente.com /

NECESIDAD. Esmeraldas, Atacames y Rioverde siguen a la espera de tener agua todos los días. Tres alcaldes mancomunados rechazan la intención del contratista de abandonar los trabajos por el que cobró 30 millones.

Una obra que debería estar terminada en dos años, ya suma cuatro años y dos meses y sigue en ejecución. El dinero, según el crédito no reembolsable de 130 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregado al Municipio de Esmeraldas, estuvo asegurado desde el principio. La licitación fue con normas internacionales.

Tres empresas resultaron favorecidas: Hidalgo e Hidalgo, Consorcio AB Esmeraldas y Coandes. Todas han solicitado en su momento prórrogas de entrega, el último plazo era el 1 mayo de 2020; en el contrato firmado en abril del 2016 el tiempo máximo para la finalizar los trabajos era 2018.

Hidalgo e Hidalgo que firmó un convenio 29’954.765 dólares tiene la responsabilidad de colocar las tuberías para los cantones de Atacames, Rioverde y Esmeraldas; el Consorcio AB Esmeraldas, aseguró que con $29’908.903 se encargaría de construir, ampliar y mejorar las estructuras de captación y planta de tratamiento de agua hasta el tanque de carga.

La afectación

El monto mayor y los primeros en firmar el contrato son los de Coandes, que por 30’436.260 de dólares tiene que rehabilitar y construir tanques de almacenamientos, colocar redes de distribución, medidores intradomiciliarios y válvulas reductoras de presión.

Incumplir con uno de los acuerdos representará, para el Municipio de Esmeraldas por ser el ente contratante, pagar los 130 millones que el BID entregle advierte la Alcaldesa la Contratista. a sido la lucha que mejando ser que ara administrar el sistema de aguae uso al equipo qó como no reembolsable, con la condición de que se termine el proyecto y se dote de agua 24/7 a tres cantones.

El tema tiene intranquilo a los tres alcaldes que formaron una mancomunidad para administrar el repotenciado sistema de agua. La presidenta de la Macomunidad y alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, no duda en calificar como irresponsable la intención de Coandes de abandonar el proyecto.

“Coandes luego de cobrar toda la plata, no puede irse, dejando pendiente, según ellos, el 1,5% que representa no tener la conexión de unos 2.000 medidores de agua. Dicen que como haré nueva licitación, que la otra empresa sea la que concluya, ¡tamaña irresponsabilidad!”, lamenta.

FUNCIONARIA. Para la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, que una empresa tenga la intención de no terminar la obra pagada, es un acto de irresponsabilidad. Los argumentos

Y revela Sosa que entre los argumentos de la empresa para no seguir trabajando sería que, no terminan la conexión porque no hay un Plan Maestro de agua, que no saben dónde están los tubos y que han destruido la ciudad.

“Les he dicho, que a mí me dejan la ciudad tal cual como la encontraron y que no quiero ver ni una gota más de agua regada por las calles. Esa ha sido la lucha que me ha tocado”, le advierte la Alcaldesa a la contratista Coandes. (MGQ)

A la mesa de diálogo

Para el próximo viernes, en las oficinas del Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), en Quito, se reunirán los tres alcaldes de la Mancomunidad, la empresa contratista Coandes y los del Banco, para buscar una solución a la intención de no terminar la obra. La intervención de la entidad financiera es que ellos hicieron el acuerdo con sus pares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que lleguen los 130 millones.

Ayer, estuvo en la ciudad de Esmeraldas Carlos Julio Jaramillo, Gerente General del BDE, con él, los mancomunados se reunieron para ir definiendo el traspaso desde la Empresa de Agua a la Mancomunidad que hasta el 23 de julio deberá estar en mano de los burgomaestres, además de hacer una licitación internacional para que un aliado estratégico que tenga unos 30 millones de dólares se encargue de la administración del proyecto regional y haga obras complementarias de ser el caso.

LINK ORIGINAL: La Hora

Entornointeligente.com