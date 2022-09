Una dura- Gaby Espino habló de su trabajo en la serie «El Rey, Vicente Fernández» (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana, Gaby Espino formará parte del elenco de la serie «El Rey, Vicente Fernández», misma que le dejó «un buen sabor de boca» ya que enfrentó a un nuevo reto profesional: «Fue una gran satisfacción. Pude jugar y salí de mi zona de confort» . En una entrevista para el portal de noticias Produ.com, la criolla habló de su participación en esta producción de la cadena colombiana Caracol y la plataforma Netflix . En esta última debutó el pasado miércoles, 14 de septiembre.

«El proyecto fue otra meta cumplida y pude compartir con gente supertalentosa que me permitió aprender muchísimo. Me encanta compartir con gente de otros países, de otras empresas, porque siempre es enriquecedor» , expresó la también modelo y presentadora caraqueña.

En cuanto a tu paso por la misma, contó que para meterse más en la época del espacio decidió investigar sobre programas de espectáculos de los años 60’ y 70’: «Eran completamente diferentes a los de ahora. La comunicación con el público era diferente, muy cercana y hasta la parte corporal era distinta» .

En «El Rey, Vicente Fernández », Espino interpreta el papel de Verónica Landín, considerada «la eterna rival de El Charro de Huentitán»: «Ella representa los extremos a los que un mal periodista está dispuesto a llegar por obtener reconocimiento y fama. Verónica acompaña a Vicente en dos etapas de su vida: la del joven, que se abre paso por el mundo artístico; y la del hombre de familia, quien después de años y esfuerzo ha logrado un lugar en el mundo de la fama».

Gaby destacó que uno de los aspectos más complicados del personaje fue dar en el clavo con su vestuario : «Hacer época no es fácil, porque el riesgo de que se vea falso es muy alto. En este caso todo fue muy cuidado, las locaciones o los sets, y todas las caracterizaciones. Cuando a ti te ponen pelucas de la época, vestidos de la época, zapatos de la época y todo está de época, tú te mueves diferente. Tu corporalidad es distinta y eso es maravilloso y enriquecedor para el actor. Me sentía otra persona. Nunca había hecho época y me gustó muchísimo» .

Acotó: «Eran unas cosas espectaculares. Me hicieron una prueba de vestuario y no lo podía creer. Yo llegué a un sitio lleno de ropa de la época, una cosa divina. Y esto solo era una muestra de que en general era un proyecto muy bien cuidado».

La serie es protagonizada por Jaime Camil (como Vicente Fernández), Marcela Guirado y Enoc Leaño . Cuenta con un total de 36 capítulos y cada episodio es de 45 o 49 minutos.

