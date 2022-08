Una de las grandes figuras de la cantera de Colo Colo se iría gratis a Brasil y provoca la molestia de Valdivia

Entornointeligente.com /

Luciano Arriagada, hoy de 20 años, fue catalogado como el «nueve del futuro» en Colo Colo . El canterano emergió con goles e incluso se ganó un lugar en la selección chilena. Martín Lasarte lo llevó a la última Copa América y lo hizo jugar contra Uruguay.

Sin embargo, Arriagada no pudo tomar vuelo y consolidarse en el elenco albo. Este año ha jugado muy poco, apenas suma 27 partidos en un partido del Torneo Nacional. Su vínculo con el «Cacique» es hasta 2022 y, al parecer, no continuará en el Monumental.

Según información de radio ADN, Arriagada rechazó la oferta de renovación que le presentó Colo Colo y partiría al Athletico Paranaense gratis a fin de temporada.

De acuerdo al mencionado medio de comunicación, Blanco y Negro recibió una oferta del Paranaense que le permitía quedarse con una parte del pase y recibir dinero. Pero la dirigencia del elenco nacional nunca respondió.

Jorge Valdivia , ex jugador y referente de Colo Colo, lamentó la situación.

» Es raro lo que pasa con Luciano. En 2021 estaba Nicolás Bladi, Esteban Paredes, Javier Parraguez, y el que más jugaba y hacía goles era Arriagada. Se esperaba que este año tuviera una continuidad mayor y algo raro pasó», declaró el comentarista de «Los Tenores».

El «Mago» siguió hablando y lanzó: «No quiero que suene para que se investigue, pero no me gustaría pensar que tiene algo que ver con un tema de representación, ojalá que no sea así, porque eso hablaría de una mafia. Luciano Arriagada era un jugador de mucha proyección en Colo Colo, lo mismo Joan Cruz».

