Una crítica de Bad Bunny, una exgobernadora esposada y Puerto Rico todavía tambaleándose casi cinco años después del huracán María

(CNN Español) — Una semana antes de que el FBI arrestara a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez por cargos de soborno, la superestrella Bad Bunny criticó al actual gobernador y a la compañía eléctrica privada de la isla frente a una multitud de asistentes durante su concierto en San Juan.

«Tenemos un gobierno sobre nosotros que nos arruina la vida», dijo el artista de 28 años a la multitud, haciéndose eco de las frustraciones de muchos puertorriqueños.

«El país nos pertenece y nosotros somos los que tenemos el control», dijo en el concierto del 28 de julio con entradas agotadas, donde interpretó «El Apagón», una oda a los familiares cortes de energía de la isla. Su mensaje envió a la arena llena a un frenesí.

Acusan a Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, de cargos de corrupción durante su campaña en 2020 Casi cinco años después de que el huracán María devastara la isla y tres años después de las protestas masivas contra el gobierno, apoyadas por Bad Bunny y otros artistas, que obligaron a otro exgobernador a renunciar, Puerto Rico se tambalea al borde de otra crisis política.

«El gobierno le ha dado la espalda al pueblo», dijo Francisco Amundaray Díaz, de 33 años, guía turístico en San Juan, la capital del Estado Libre Asociado de Estados Unidos. «Puerto Rico es un estado fallido. Nuestros líderes están totalmente ajenos a las necesidades reales de la gente».

publicidad «Vivimos en constante crisis» Un hombre se para en un balcón en San Juan después de un gran corte de energía el 6 de abril de 2022.

Agentes del FBI arrestaron a Vázquez el 4 de agosto en su casa en el último de una serie de casos de corrupción estatal y federal no relacionados contra funcionarios gubernamentales, alcaldes, contratistas y empresarios en toda la isla.

En mayo, los alcaldes de dos pueblos puertorriqueños fueron arrestados por cargos federales de conspiración por supuestamente solicitar sobornos y extorsión, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos .

Dos meses después, en julio, el exalcalde de otro pueblo fue sentenciado a 30 meses de prisión por su participación en un plan de soborno en el que se cambiaba dinero en efectivo por contratos municipales, dijo el Departamento de Justicia .

«Vivimos en una crisis constante —ya sea la electricidad o la economía— y la gente de nuestro gobierno continúa enriqueciéndose a costa nuestra», dijo Wendelys Ruiz Torres, de 33 años, una asistente de atención domiciliaria que vive con apagones regulares y reducciones de voltaje en su hogar en el pueblo rural occidental de Las Marías.

En Las Marías, enclavada en la Cordillera Central, la menor lluvia provoca apagones, algunos que duran semanas, según Ruiz. Otras veces, el bajo voltaje ha arruinado un televisor, un microondas y una computadora portátil que su hijo había comprado con sus ahorros hace tan solo seis meses. Ocasionalmente, la casa se oscurece cuando se enciende la secadora. Su refrigerador hace sonidos extraños.

«Antes de los apagones», dijo Ruiz, «las bombillas parpadean como luces navideñas. Se encienden y apagan. Y luego, oscuridad».

Federales: el esquema de sobornos se elevó a los ‘niveles más altos’ La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez sale de la corte en San Juan luego de su arresto por cargos de soborno el 4 de agosto de 2022.

El arresto de Vázquez, de 62 años, quien juró como la principal funcionaria electa de la isla en agosto de 2019 luego de que el exgobernador caído en desgracia Ricardo Rosselló renunciara tras de protestas masivas, representó un nuevo punto bajo para un territorio estadounidense que tiene una larga historia de soborno y corrupción.

La ex secretaria de justicia y fiscal, cuyo trabajo incluía combatir la corrupción, Vázquez se convirtió en la primera exgobernadora en enfrentar cargos federales.

«Soy inocente y se ha cometido una gran injusticia contra mí», dijo Vázquez a los periodistas tras su liberación la semana pasada. «No he cometido ningún delito, ninguna irregularidad».

Desde diciembre de 2019 hasta junio de 2020, la exgobernadora presuntamente conspiró en un plan para financiar su campaña para gobernadora, según el Departamento de Justicia.

Vázquez supuestamente recibió más de US$ 300.000 de dos empresarios para financiar consultores políticos durante su campaña, según Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Vázquez y otros están acusados ​​de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos. La exgobernadora, que figura en tres de los siete cargos de una acusación formal, enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarada culpable.

«El presunto esquema de soborno llegó a los niveles más altos del gobierno de Puerto Rico, amenazando la confianza pública en nuestros procesos electorales e instituciones de gobierno», dijo el secretario de justicia adjunto Kenneth A. Polite Jr. en un comunicado .

Los sobornos supuestamente se pagaron a cambio de que Vázquez hiciera un nombramiento en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que beneficiaba a los empresarios involucrados en el esquema, dijo Muldrow.

La acusación formal alegaba que el propietario de un banco internacional y su consultor, un exagente del FBI, acordaron proporcionar fondos para la campaña de Vázquez. A cambio, reemplazaría al principal regulador bancario de la isla por uno de su elección. En ese momento, el banco fue «objeto de una inspección» por parte de la agencia reguladora, dicen los fiscales federales.

Un ex consultor político de Vázquez y el presidente de un banco internacional se declararon culpables de participar en el esquema, según el Departamento de Justicia.

Compañía eléctrica comparte «frustración» El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien fue elegido en noviembre de 2020 tras derrotar a Vázquez en las elecciones primarias, dijo que su administración tiene «tolerancia cero con la corrupción».

«Nadie está por encima de la ley en Puerto Rico», dijo Pierluisi, miembro del mismo partido estadista que Vázquez, a través de Twitter. La política de la isla está dominada por dos partidos políticos: uno favorece el estado actual de estado libre asociado y el otro la estadidad.

Cuando se le preguntó días después del concierto sobre las críticas de Bad Bunny a su gobierno, Pierluisi elogió lo que dijo que fueron los éxitos de su administración durante la pandemia, en la lucha contra el crimen y las mejoras en la educación y la infraestructura, según informaron medios locales. No dio más detalles.

Bad Bunny interpretó «El Apagón» entre otras canciones, en su concierto del 28 de julio en San Juan.

Pierluisi también dijo que su gobierno «continuará vigilando» a LUMA Energy, el consorcio privado canadiense-estadounidense que comenzó a operar el sistema de transmisión y distribución de energía de la isla en junio de 2021.

Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central de la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de la isla, dijo que el camino de destrucción de María no tiene precedentes y que ya se han financiado cientos de proyectos de reconstrucción de carreteras, puentes, hospitales y parques, junto con docenas de proyectos para reponer postes eléctricos y alumbrado público, subestaciones e instalaciones de transmisión.

«Entiendo esa frustración», dijo el viernes, refiriéndose a las quejas sobre los frecuentes apagones. «Es doloroso. Afecta vidas. Afecta la calidad de vida. Afecta nuestra capacidad para lograr el crecimiento económico y el desarrollo económico… Pero estamos progresando y vamos en la dirección correcta».

Por su parte, LUMA Energy ha sostenido que heredó un sistema eléctrico en problemas diezmado por décadas de mala gestión y corrupción, bancarrota y, más recientemente, la fuerza del huracán María.

Después de la perorata del concierto de Bad Bunny, LUMA emitió un comunicado diciendo que compartía la frustración que «todos nuestros clientes tienen con la confiabilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico que ha sufrido años, si no décadas, de negligencia y mala administración.

«Los 3000 hombres y mujeres de LUMA están trabajando arduamente todos los días para reparar, reconstruir y transformar la red eléctrica para nuestros 1,5 millones de clientes», dice el comunicado.

«Todos los puertorriqueños, incluido Bad Bunny, merecen un sistema de energía de clase mundial y LUMA trabaja todos los días para construir un futuro mejor».

Mario Hurtado, director de asuntos regulatorios de LUMA, dijo el viernes que los cortes de energía se redujeron en un 30%, según datos presentados a los reguladores, desde que la compañía asumió las operaciones del sistema eléctrico hace poco más de un año.

«Nos estamos poniendo en marcha», dijo. «Somos conscientes de que los clientes merecen un mejor servicio… Tenemos mucho más por hacer».

La «generación de la crisis» de Puerto Rico Una pareja camina por una calle oscura en San Juan después del apagón del 6 de abril.

El último escándalo político llega en un momento en que muchos puertorriqueños más jóvenes solo han conocido una vida de penurias. Años de recesión económica y una creciente crisis de la deuda han resultado en el cierre de escuelas, recortes en los servicios gubernamentales, despidos y aumentos en las matrículas universitarias.

En 2016, el Congreso de Estados Unidos creó una junta para supervisar las finanzas de la isla. Los incentivos fiscales recientes destinados a traer dinero externo a la isla con problemas de liquidez han provocado protestas contra un aumento no deseado de la gentrificación.

En julio de 2019, el asediado Rosselló, de 40 años, renunció después de semanas de protestas por una serie de escándalos que incluyeron la divulgación de mensajes de chat crudos, sexistas y homofóbicos entre el gobernador y miembros de su círculo íntimo.

Pero la eventual caída de su administración pudo haber sido desencadenada por el huracán María, que tocó tierra en la isla el 20 de septiembre de 2017, menos de nueve meses después de que Rosselló asumiera el cargo. La tormenta de categoría 4 diezmó la red eléctrica anticuada, dejando a más de un millón de personas sin electricidad ni agua corriente durante lo que serían meses.

Los problemas con la distribución de alimentos, agua y otros suministros vitales eran generalizados. Y le tomó al gobierno de Rosselló casi un año admitir que la tormenta mató a miles de personas, no las docenas que habían comunicado de forma oficial.

Bad Bunny y otros jóvenes artistas puertorriqueños asistieron a las protestas de julio de 2019. También ayudó a escribir la canción » Afilando los cuchillos «, que se convirtió en un himno para el movimiento. La canción dio voz al momento histórico, tocando temas como la homofobia, la mala gestión y negligencia del gobierno, y las casas que quedaron sin techo por los huracanes.

En el concierto del 28 de julio en San Juan, Bad Bunny le dijo a la audiencia que la isla es «el único lugar» donde el se presenta en el que necesita «instalar como 15 generadores eléctricos industriales porque no puedo confiar en la red eléctrica de Puerto Rico».

Mayra Vélez Serrano, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, dijo que el mensaje de Bad Bunny resuena en «muchos jóvenes, la generación de la crisis», que solo ha conocido la desesperación y la incertidumbre.

«Una generación que siente que no tiene futuro en esta isla. Se siguen mudando. Tienen un alto nivel educativo. No pueden encontrar trabajos decentes. Y lo que ven es que sus políticos simplemente no hacen su trabajo y roban dinero y se involucran en actos corruptos».

Ahora, en medio de una nueva turbulencia política, continúa la lenta recuperación y renovación de Puerto Rico, a medida que se acerca el quinto aniversario del huracán María.

«Las circunstancias económicas y sociales en la isla son tan precarias que las personas que pueden sentir la necesidad de salir a la calle no lo harán, porque están abrumados con sus responsabilidades, trabajando dos o tres trabajos para pagar el alquiler mientras el costo de vida sigue subiendo», dijo Amundaray, el guía turístico en San Juan.

«Pero la energía de la gente está aumentando».

«La frustración está ahí» No tenemos un salario decente, dicen manifestantes en Puerto Rico 1:58 A muchos puertorriqueños no les sorprendió la caída de Vázquez.

«Año tras año, es lo mismo», dijo Ruiz, el asistente cuidados a domicilio, sobre la corrupción y la mala gestión del gobierno.

«Creíamos que iba a haber un cambio cuando derrocaron a un gobernador y miren de qué la acusan. Vaya», dijo, refiriéndose a Rosselló y Vázquez.

En 2018, Vázquez fue criticada por supuestamente intervenir en nombre de su hija en un caso derivado del robo de una casa. Enfrentó cargos por violar las leyes de ética del gobierno. Pero un juez dictaminó más tarde que no había pruebas suficientes para arrestarla.

Los lazos de Vázquez con Rosselló fueron objeto de escrutinio durante su breve mandato como gobernadora bajo el gobierno del Partido Nuevo Progresista, partidario de la estadidad. Los críticos la acusaron de no abrir investigaciones contra miembros de su propio partido, en particular por el manejo de Rosselló y su administración de las secuelas del huracán María.

En enero de 2020, los puertorriqueños salieron a las calles de San Juan pidiendo su renuncia después de que se encontraron suministros de emergencia por María en un almacén en la ciudad de Ponce, más de dos años después del huracán.

Más tarde ese año, funcionarios puertorriqueños confirmaron que Vázquez estaba siendo investigada por sospecha de mal manejo de recursos destinados a mitigar los daños del terremoto en la isla.

«La frustración está ahí», dijo Carlos Suárez, quien enseña en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida y estuvo en Puerto Rico el fin de semana pasado para asistir al funeral de su abuela. «La pregunta es cuál será la chispa necesaria para convertir este momento en una movilización política donde la gente salga a la calle».

