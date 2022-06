¿Una copia de Osmel?- El Miss Venezuela volverá a tener sus concursos estatales y ya arrancó con este estado (+Captura)

Entornointeligente.com /

En las últimas horas el internacional diseñador de modas venezolano, Douglas Tapia se fue a sus redes sociales para informar que se viene la primera franquicia estatal para el Miss Venezuela 2022 donde será el director, en este caso del Miss Zulia. Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el criollo dió a conocer las nuevas buenas, publicando una foto promocional en donde lo vemos posando junto a parte de su equipo del Miss Zulia.

POR LA OCTAVA CORONA- Amanda Dudamel reveló su nuevo proyecto como Miss Venezuela

En la descripción del post fue en donde comentó las siguientes palabras: ‘’DIRECTOR DEL MISS ZULIA RUMBO AL MISS VENEZUELA… Entender que la responsabilidad con mi país, no solo es ser embajador de la moda ante el mundo, sino también, de entender que la belleza se cultiva, se forma y germina.. mi misión ha sido embellecer a través de mis trajes, hoy, asumo un nuevo compromiso, ser director del Miss Zulia…para formar,valorar y motivar el talento y belleza de nuestras mujeres, siempre en una constante evolución. quien dijo que no se puede habla de sus propias limitaciones no de las mías…’’.

Comentó además lo siguiente: ‘’Es por ello a través de un equipo multidisciplinario que este nuevo proyecto tomará forma, y gran parte de las responsabilidades serán compartidas por mujeres inteligentes y bellísimas que han formado parte de las filas del Miss Venezuela, siendo ahora notables empresarias dedicadas a la formación integral de Modelos.. @jessicaibarra10 @laacademiabyjessicaibarra y @rosangelagma @rmmodels._ quienes serán mis directoras de casting y formación de las Misses…’’.

Ahora bien, esta noticia deja ver que quizás los nuevos organizadores del concurso nacional decidieron retomar la idea que tenía Osmel cuando era el presidente de la organización Miss Venezuela de que cada estado del país tenga a su representante.

