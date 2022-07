Una ciudad que enamora: Caracas celebra sus 455 años este 25 de julio

Entornointeligente.com /

Este 25 de julio, Venezuela conmemora los 455 años de su capital. La ciudad de Santiago de León de Caracas, se fundó en 1567, de la mano de Diego de Losada. La misma se extiende sobre un valle, con una superficie de unos 776,48 kilómetros cuadrados, los cuales están llenos de riquezas históricas, naturales y arquitectónicas.

Mucho tiempo después, adentrada en el siglo XIX, la capital viviría una época de evolución. En el periodo 1948-1958, bajo el mandato de Marcos Pérez Jiménez, la ciudad presenció el crecimiento de su población e infraestructura.

Posteriormente, con la llegada de la democracia, se hizo más evidente el ritmo de crecimiento de la población caraqueña. Parte de la población rural del país se movilizó hasta la capital, y más tarde de también llegaron inmigrantes extranjeros, especialmente latinoamericanos.

Entre los años 60 y 70 y el auge de la industria petrolera convirtió a Caracas en la que, posiblemente, era la urbe más moderna de América Latina, gracias a sus grandes proyectos arquitectónicos y avanzada infraestructura.

Para la planificadora y diseñadora urbana, Zulma Bolívar, una de las grandes bondades de Caracas «es que esta ubicada en un valle, que le da un clima excepcional. Es verde, tenemos el Ávila y la zona protectora. Además de muchas quebradas que desembocan en un río, como lo es el Guaire».

Señaló que es importante para todos los caraqueños «respetar la identidad de la cuidad como capital. Y como una instancia reconocida por un un Área Metropolitana comprendida por cincos municipios», como lo son Sucre, Chacao, Baruta, El Hatillo y un Libertador que coincide con el Distrito Capital.

Atractivos naturales Cada una de estas entidades posee sus propios atractivos, entre ellos la cualidad de ser «cinco abras que no dependen de los municipios, son localidades que se ubican en varios valles, como Caricuao, Petare y El Hatillo» detalló Bolívar.

Cada uno de los municipios de Caracas cuenta con sus propios atractivos locales. Entre ellos, destacan sus espacios naturales y los parques nacionales y recreacionales, tales como el Parque Nacional Waraira Repano, conocido como El Ávila.

Este popular paisaje natural es uno de los favoritos de los caraqueños, especialmente por una de sus atracciones más populares, como lo es el Sistema de Teleférico. Además de ofrecer espacios propicios para las actividades al aire libre, como el senderismo.

El Parque Nacional Waraira Repano está localizado en la Cadena del Litoral dentro de la cordillera de la Costa, en el centro-norte de Venezuela. Su extensión abarca desde Caracas, hasta todo el norte del estado Miranda, y el sur del estado La Guaira.

Jardín Botánico de Caracas Por otra parte, en el centro de la ciudad, en la parroquia San Pedro del Municipio Libertador, a un costado de la autopista Francisco Fajardo, se ubica el segundo pulmón vegetal de la ciudad, el Jardín Botánico de Caracas.

Con una extensión de 70 hectáreas, este vergel posee diversas especies botánicas de la flora venezolana, entre otras de diversos países.

El jardín abrió sus puertas al público en 1958, este es el primer jardín botánico del país, y formó parte del proyecto original de la Ciudad Universitaria de Caracas.

Tiempo después fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, este era el único jardín en su tipo, además del Real Jardín Botánico Kew, en Londres.

Parque Generalísimo Francisco de Miranda Otra joya de la ciudad que ofrece un ambiente natural a los caraqueños es el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, conocido popularmente como el parque del este.

Este parque recreacional está ubicado en la parroquia Leoncio Martínez del municipio Sucre, en el Área Metropolitana de Caracas. Con más de 61 años de fundado, se ha convertido en uno de los parajes preferido por los capitalinos.

En su extensión, de más de 64 hectáreas, cuenta con múltiples instalaciones para el entretenimiento de sus visitantes, entre ellos, los favoritos de muchos son el terrario, donde se exhiben especies exóticas de la fauna.

Asimismo, el Planetario Humboldt, cuyas funciones educativas llevan a los espectadores a conocer los cielos y el espacio exterior.

El parque Miranda también posee una extensa colección de fauna venezolana. Además de instalaciones deportivas y amplios espacios abiertos.

Arquitectura e infraestructura Para los años 50, Caracas fue uno de los grandes referentes para Latinoamérica. La capital del país se encaminaba a ser la urbe más moderna del continente, con grandes obras arquitectónicas y de infraestructura que marcaron un hito.

Sin embargo, actualmente «la infraestructura caraqueña se ha convertido en una bondad fragmentada. Tanto en el espacio público, en el que calles, aceras y plazas están dañadas, como en la arquitectura que debe recuperarse», dijo la urbanista Zulma Bolívar.

Señaló que autoridades locales y del Gobierno Nacional, así como los mismos ciudadanos deben tomar parte en la construcción de una ciudad. «Para poder disfrutar de los espacios, deben existir dos cosas: el mantenimiento y la educación o concientización de los ciudadanos», puntualizó.

Por otra parte, consideró que Caracas tiene «una muy buena infraestructura, las obras están ahí para sacarles provecho. Pero sus condiciones no son las adecuadas, incluso para llegar hasta ellas».

Señaló que «de nada sirve tener una red de autopistas que fue referente en los años 80, si está falta de mantenimiento, sin iluminación y llena de huecos».

Expresó que «la única manera de tener la ciudad que queremos es tener ciudadanos y autoridades comprometidos. Que haya gobernanza, un acuerdo de todos los organismos que tienen que ver con ella: gobernaciones, alcaldías, inclusive empresarios. Todos deben poner su granito de arena para que funcione».

Grandes obras de Caracas Entre las obras arquitectónicas más icónicas de la ciudad destacan las Torres del Centro Simón Bolívar, o Torres del Silencio.

Este complejo del centro de Caracas está compuesto por dos torres gemelas de 32 pisos, que superan los 100 metros de altura.

Fueron los primeros rascacielos, construidos en los años 50. Los mismos se convirtieron rápidamente en un símbolo que marcó la transición de un país rural al urbano y moderno, industrial y petrolero.

A pesar del visible el deterioro que muestran la estructura, el Centro Simón Bolívar y la plaza Caracas son un foco de la vida política y administrativa.

Parque Central En 1969 comenzó la construcción de un complejo de diez torres, entre ellas ocho de viviendas y dos para oficinas, que concluyó en 1983.

El Complejo Urbanístico Parque Central es un desarrollo habitacional, cultural y comercial, cuyas torres gemelas fueron los edificios más altos de Latinoamérica, hasta el año 2003, con una altura de 225 metros. Sin embargó, aún son los rascacielos más altos de América del Sur.

Los dos rascacielos son sede de distintos organismos gubernamentales. Mientras que los otros edificios son residenciales. Además, se encuentran sobre la red de autopistas de Caracas y la línea 4 del Metro.

Durante la década de los 80, las torres de Parque Central se convirtieron en un ícono de la ciudad. Para la época, fueron evidencia de que Caracas se encaminaba a ser la urbe más moderna de la región.

Metro de Caracas Además de una amplia red de autopistas y distribuidores que marcaron un hito en materia de vialidad en la región, en los años 80 surgió el Metro de Caracas, como parte de las soluciones que se planteó el gobierno para atender el caos vial que derivó de la expansión masiva del automóvil .

El tren subterráneo fue un moderno medio de transporte, capaz de transportar a los ciudadanos desde un extremo de la ciudad al otro, en tiempo record.

La primera línea del metro se inauguró el 2 de enero de 1983, con un recorrido de apenas 6,7 kilómetros. Actualmente cuenta con cuatro líneas, las cuales se extienden desde el este de la capital, hasta el oeste.

Hoy en día, la falta de mantenimiento y las numerosas fallas en trenes y tendido eléctrico, han causado que los caraqueños pierdan la confianza en el subterráneo, el cual fue un ejemplo en materia de transporte público en el continente.

Bulevar de Sabana Grande Desde la construcción del Metro de Caracas en 1977, la Calle Real de Sabana Grande, pasó de ser una transitada vía vehicular a convertirse en el bulevar más importante de la ciudad.

Ubicado en la parroquia El Recreo del Municipio Libertador, el trayecto se inicia en la Plaza Venezuela y termina en la Plaza Brion de Chacao.

Para Juan Contorianos, comerciante con más de 30 años haciendo vida en Sabana Grande, «este es el mayor centro comercial de Caracas, con la virtud de ser a cielo abierto».

Contorianos señaló que «no es solo una vía transitada, es un espacio turístico, de esparcimiento y entretenimiento, que es un símbolo para los caraqueños».

No obstante, lamentó el estado actual en el que se encuentra el bulevar, y llamó a las autoridades locales a contribuir en su recuperación. «Ha decaído demasiado. Lamentablemente no es lo que debería ser, para el nivel de una ciudad como Caracas. Hay basura en cada esquina, y no hay atención a la iluminación. Además, los motorizados circulan como quieren por los espacios».

Recordó que «este es el bulevar más concurrido de la ciudad, una joya para la economía del venezolano. Pero ha perdido el brillo emblemático que tuvo en su época de oro».

¡Feliz Cumpleaños Caracas! En palabras de la doctora María Filomena Sigilo, creadora del blog Caracas en retrospectiva, la ciudad «representa memoria e identidad».

Explicó que los caraqueños, «quizás vivimos en ella, muchas veces, a través de la nostalgia. Y es ese sentimiento lo que nos retrotrae a esa pequeña aldea de sus inicios, con un clima primaveral elogiado por propios y foráneos, que regalaba esa luz tropical tan acogedora representada por la nobleza y carisma de sus coterráneos».

Sigilo, quien es también directora de Cooperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), expresó que Caracas «nos invita a luchar en un contexto de grandes contrastes. Podemos afrontar un día agitado, hostil y lleno de contratiempos. Pero en la medida que avanza, reaparecen las bondades naturales de la ciudad, como el clima, acompañado por las aves y sus cantos, para darle un colorido extraordinario a los árboles, haciendo que al final la jornada sea más apacible».

Por otra parte, destacó los valores patrimoniales «tangibles e intangibles» de la urbe. entre ellos, la Ciudad Universitaria de Caracas y las calles del casco histórico, «con sus obras arquitectónicas de gran valor».

Así como también las edificaciones que fueron construidas «gracias a la inmigración que nutrió parte de nuestro pasado, como las creaciones de los italianos, españoles y franceses, quienes dejaron un enorme legado».

Consideró que «ciertamente, la ciudad ha perdido injustamente una gran parte de su huella colonial, alertándonos respecto a la necesidad de mantener el patrimonio forjado en el siglo XX. Todo a la sombra de la maravillosa sierra de Caracas que, sin ella, el valle no sería el referente de todas las épocas».

«Enamora por sus bondades naturales» Sigilo relató que, al conversar con personas que han viajado y conocido numerosas ciudades de Venezuela y del mundo, siempre escuchó que «Caracas enamora por sus bondades naturales».

Admitió que «me parece interesante que siempre hablen de nuestro verde y de los colores que son tan vivos y diferentes. Para ella, el ambiente natural local «es una constante que se une, indiscutiblemente, al trato de su gente y, sino, podemos leer al cheff finlandés Jiri Rönkä, quien llegó a Caracas por unos días y ha decidido quedarse a vivir en ella, por su clima y su gente».

