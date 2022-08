Una brújula rota

Entornointeligente.com /

Hay una fiebre por las historias de true crime que se expande en todos los formatos. Netflix hace rato despliega un furor por el tema, con producciones documentales y de ficción que rápidamente se instalan entre las tendencias. Una de las series más brillantes del momento es Only murders in the building (Star+) en la que tres aficionados a los pódcast de crimen intentan resolver un asesinato ocurrido en el edificio en el que viven. La serie parodia de algún modo un síntoma bipolar que muchos compartimos: por un lado la sed de mal, esa curiosidad por saber lo que se esconde en las sombras, por asomarnos a las cloacas del ser y espantarnos con las atrocidades de las que son capaces hombres y mujeres tan corrientes como nosotros. Por otro lado, el deseo furtivo de heroismo. ¿No intentamos todos resolver los crímenes que se nos despliegan en la pantalla? ¿No creemos en algún momento, frente a estas historias, que haríamos un mejor trabajo detectivesco para capturar al asesino y salvar a su próxima víctima?

Cada crimen narrado en estas series se revela como un espejo en el que mirarnos y los mecanismos de identificación pueden oscilar entre todos los personajes. A veces el rostro de la víctima tiene nuestros rasgos pero eso no quiere decir que estemos salvados de reconocer en el semblante de los asesinos algún gesto propio. Las historias que logran esta mudanza de pieles en el espectador declaran abiertamente que una semilla de horrores puede germinar en cualquiera.

En una serie como Por mandato del cielo (Disney+), este juego de máscaras se precipita sobre algo más, sobre las convicciones y el horizonte moral que nos protege del mal y la decadencia. En una comunidad mormona de Utah, una madre y su hija de 15 meses son brutalmente asesinadas. El adjetivo se queda corto cuando entendemos los detalles de la matanza, el nivel de violencia que se ejerce sobre ellas y las razones de fondo que motivaron la acción de los verdugos.

El caso ocurrió el 21 de julio de 1984 y sacudió al estado que es el epicentro mormón de Estados Unidos. El escritor Jon Krakauer investigó todas las circunstancias del crimen y cuando publicó su libro rápidamente se ubicó en la lista de los más vendidos. En la portada hay un desafiante subtítulo: A story of violent faith . Justamente, el tema central de la serie no es el crimen o la pesquisa del detective Jeb Pyre (interpretado virtuosamente por Andrew Garfield) para descubrir a los culpables, el núcleo de toda la trama es describir los extremos a los que puede empujar una fe ciega y arrojar un duro cuestionamiento sobre todo un sistema de creencias, mostrar de alguna manera el revés supurante de las religiones.

En esta historia, el patriarcado mormón intenta desviar la atención de las autoridades, protege a toda costa su dogma, castiga a quienes intentan entender mejor su historia y navega en una marea de mentiras y ocultamientos. Pero donde dice mormón, se puede poner catolicismo o islamismo, o cualquier otra doctrina que prefiera mantener su imagen santificada a reconocer los crímenes que algunos de sus fieles perpetran.

El detective Pyre se zambulle de cabeza en este pozo de hipocresía y, aunque no lo quiera, aunque con todas sus fuerzas desee mantener los ojos cerrados para seguir abrazando la fe que ama, es inevitable abrirlos cuando se acerca al fondo, al escalofriante fondo desde donde los falsos profetas quieren imponer su visión radical del mundo.

Hay un momento de la serie en el que el personaje le pregunta a su compañero, un policía ajeno a la religión y con raíces indígenas, cómo es posible habitar el mundo sin brújula. Se refiere por supuesto a Dios, y entendemos que hay algo irremediablemente roto en el detective, ese faro que lo guiaba es ahora un resplandor opaco que se aleja y lo único que puede hacer el detective Pyre es conformarse con aquello que abarca con sus propios ojos, aunque sea mínimo, finito.

