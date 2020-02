Entornointeligente.com /

La agrupación venezolana La Mata Mix y el cantante Jump unieron sus talentos y experiencias musicales para presentar el remix de “La Bomba”; canción que retumbó en las discotecas nacionales e internacionales en los años 90.

“La Bomba” fue adaptada a ritmos más actuales; con el objetivo de que las nuevas generaciones gocen y pachangueen de la mejor manera. La adaptación del tema la produjo G-sus Pozzo y Yosef Flumeri .

Con información de El Farandi La Mata Mix, nace de la banda Mata Rica; y ha logrado condensar lo mejor de sus 20 años de música para ajustarlo a las nuevas tendencias. Por eso, los sonidos electrónicos y urbanos llegan de la mano de Eduardo Alvarado , mánager de la agrupación.

También elementos de reggae, rock, house y moombaton se incorporan en esta nueva propuesta de Alejandro Conde, G-sus Pozzo y Yosef Flumeri ; quienes integran la agrupación criolla

Asimismo, “El Africano”, clásico musical que se conoció a través de la voz de Wilfrido Vargas en el año 1983; fue la primera propuesta musical estrenada en este nuevo proyecto de la agrupación.

The post Una “¡bomba!” lanzaron La Mata Mix en colaboración con Jump appeared first on LaPatilla.com .

Source: La Patilla

LINK ORIGINAL: Guia de Noticias

Entornointeligente.com