Una araña puede transmitir peligrosas bacterias resistentes a los antibióticos a los humanos

Ejemplar de noble falsa viuda negra. wikipedia.org / Alvesgaspar / CC BY-SA 3.0

Un equipo de zoólogos y microbiólogos de la Universidad Nacional de Irlanda (NUI, por sus siglas en inglés) confirmó que la araña, conocida como ‘noble falsa viuda negra’, puede transmitir bacterias dañinas, resistentes a los antibióticos comunes.

La reciente investigación, publicada este martes en la revista Scientific Reports, explicó una serie de síntomas que experimentan las personas que fueron mordidas por la especie ‘Steatoda nobilis’ en Irlanda y el Reino Unido durante la última década.

Anteriormente, se suponía que las infecciones bacterianas, que “comen piel” tras las picaduras de arañas aparentemente inofensivas de Europa y América del Norte, eran un síntoma secundario causado porque las víctimas se rascaban con los dedos contaminados en la zona de inflamación. Ahora, los científicos llegaron a la conclusión de que estos gérmenes peligrosos pueden ser transmitidos cuando el pequeño animal utiliza sus colmillos en el momento de morder.

“Las arañas no solo son venenosas, sino que también son portadoras de peligrosas bacterias capaces de producir graves infecciones”, afirmó Neyaz Kahn, el coautor del estudio, en un comunicado. “La mayor amenaza es que algunas de estas bacterias son multirresistentes a los fármacos, lo que las hace particularmente difíciles de tratar con la medicina regular”, agregó.

Además, los investigadores averiguaron que el veneno de la misma falsa viuda negra no inhibe estas bacterias. La diversidad de microbios nunca deja de sorprender. El poder de sobrevivir y prosperar en todos los entornos se muestra aquí por la presencia de bacterias resistentes a los antimicrobianos, incluso en el veneno de las arañas. La resistencia a los antimicrobianos es un problema urgente y creciente en todo el mundo”, subrayó Aoife Boyd, director del Grupo de Estudios de Mecanismos Patógenos de la Facultad de Ciencias Naturales de la NUI en la ciudad de Galway.

