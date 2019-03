Entornointeligente.com /

La aplicación de WhatsApp Espía App (mSpy) dirigida a padres de familia que quieren estar al tanto de lo que sus hijos mandan a través de sus celulares, ha sido involucrada en un caso de filtración de conversaciones de otros usuarios sin que se den cuenta.

Inicialmente la app de WhatsApp Espía App ha servido para mantener un control parental funcional en celulares iOS y Android, funcionando si la app se descarga en ambos móviles. Pero recientemente ha sido utilizada para espiar a otros usuarios de WhatsApp silenciosamente.

Una aplicación estaría dando acceso a espiar tu WhatsApp y el de otros. Foto: Pixabay Resulta que esta app, daría acceso a otras cuentas como Facebook, Tinder, Messenger, Skype y claro, principalmente WhatsApp, así como también a Line, Telegram, Snapchat y muchas más en donde se pueden revisar archivos multimedia, mensajes de texto, ubicación en tiempo real y hasta las llamadas telefónicas. Aunque su uso requiere de un pago de acuerdo a los servicios que quieras.

Lo sorpendente de este tema de seguridad es que, mSpy opera con total legalidad, ya que su intención está dirigida al control parental con la finalidad de que cuiden a los menores. Por tal, la aplicación no podría hacerse cargo del mal uso que otros usuarios le estén dando.

