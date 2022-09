«Un vil montaje» Orlando Urdaneta dice que él no informó la muerte de Gualberto Ibarreto y el tweet era de su cuenta oficial

Entornointeligente.com /

El actor venezolano Orlando Urdaneta se retracto sobre la información que dio de Gualberto Ibarreto, y asegura que no salió de él. Luego de publicar a través de su cuenta oficial de Instagram una imagen anunciando la muerte del cantante Gualberto Ibarreto y expresando sus más sentidas condolencias, ahora Orlando Urdaneta niega haber publicado esa noticia luego de que la hija del artista, Elena Ibarreto, le reclamará públicamente por su irresponsabilidad.

En este caso, el actor criollo de 75 años de edad aseguró que él no dio ese mensaje a pesar de que estaba en su cuenta oficial, excusándose « F ALSO FALSO FALSO Nada me hace más feliz que desmentir esta noticia sobre mi querido Pichón. FALSO FALSO FALSO Nota: Nunca publiqué esto en mi Twitter. Lo recibí por Messenger y expresé mi duelo en privado».

Ahora bien, añadió en otro mensaje que « ESTO ES UN BURDO MONTAJE. YA QUE ESA FOTO NI SIQUIERA ESTÁ EN MI TL. ⁦ @Gibarreto47 @elenaibarreto LAMENTO EL DISPARATE, PERO YO NO PUBLIQUÉ. Y lo de el Ave que ayer voló ME PARECE CURSI Y PAVOSÍSIMO!».

FALSO FALSO FALSO Nada me hace más feliz que desmentir esta noticia sobre mi querido Pichón. FALSO FALSO FALSO Nota: Nunca publiqué esto en mi Twitter. Lo recibí por Messenger y expresé mi duelo en privado. https://t.co/EhXSd8WgdH

— Orlando Urdaneta (@orlandourdaneta) September 1, 2022

ESTO ES UN BURDO MONTAJE. YA QUE ESA FOFTO NI SIQUIERA ESTA EN MI TL. ⁦ @Gibarreto47 ⁩ ⁦ @elenaibarreto ⁩ LAMENTO EL DISPARATE, PERO YO NO PUBLIQUÉ. Y lo de el Ave que ayer voló ME PARECE CURSI Y PAVOSÍSIMO! pic.twitter.com/PLozrYOM7i

— Orlando Urdaneta (@orlandourdaneta) September 1, 2022

Finalmente, internautas lo criticaron y le dijeron que asumiera su responsabilidad en el asunto y se disculpara, añadiendo «Claro que sí fue el, yo misma vine y revise el tuit y tenía ciento y pico de respuestas, pero bueno cada quien se zafa como puede «, «Claro que fue directo en su TL muchos le respondieron».

Claro que fue directo en su TL muchos le respondieron …🤔🤔🙄🙄😒😒😒

— Yoly (@2009Yoly) September 1, 2022

Claro que sí fue el, yo misma vine y revise el tuit y tenía ciento y pico de repuestas, pero bueno cada quien se zafa como puede.

— Lisbeth Silva (@lisbesilva) September 1, 2022

Ok dale, pero elimina el tweet anterior porque se sigue viralizando y la desinformación sigue rodando

— Diora (@Diorasalazar) September 1, 2022

