Un veterano de guerra estadounidense se reencuentra con su antigua amada en Japón tras 70 años de búsqueda

Tras perder el contacto, el hombre descubrió que su madre había quemado las cartas que ella le enviaba porque quería evitar que su hijo se casara con una mujer japonesa.

Por rt.com

Un veterano de guerra estadounidense de 91 años de edad logró reencontrarse con un antiguo amor perdido en Japón tras casi 70 años.

Duane Mann, veterano de la Armada en la Guerra de Corea, conoció a Peggy Yamaguchi durante su estancia en una base en la ciudad japonesa de Yokosuka, y comenzó con ella una relación en 1954, detalla Newsweek. Ella trabajaba en el club de suboficiales de la Fuerza Aérea, adonde Mann acudía en ocasiones a reparar las máquinas tragamonedas.

Tras 14 meses de relación, los planes de matrimonio que tenía la pareja se frustraron cuando él fue dado de alta antes de lo planificado y enviado de regreso a su país. Mann aseguró a Peggy, quien en ese momento estaba embarazada de él, que más adelante la llevaría a EE.UU.

Sin embargo, al llegar a casa descubrió que su padre había gastado todos los ahorros con los que planeaba traer a su amada. La pareja intercambió cartas por un tiempo, hasta que luego de un mes él dejó de recibirlas. Luego descubrió que su madre había recibido las cartas y las había quemado para evitar que su hijo se casara con una mujer japonesa.

En una última misiva, Peggy le escribió que había perdido al bebé y que se había casado con otro hombre. Mann, por su parte, jamás superó la angustia de no poder explicar a su amada las razones por las que no había podido encontrarla.

A principios del pasado mes de mayo, la trasmisión de su historia en el canal KETV Newswatch 7 despertó la atención global. Los espectadores se volcaron publicando y enviando obituarios y fotos para tratar de localizar a la mujer, e incluso los medios japoneses compartieron el informe.

Solo nueve días después, con la ayuda de Theresa Wong, una investigadora de History Channel, se pudo encontrar a Peggy, quien vive en EE.UU., y se organizó una reunión para que los antiguos amantes al fin se reencontraran.

